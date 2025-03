Paukenschlag beim CFC: Vereinslegende Mehlhorn nicht mehr NLZ-Chef

CFC-Vereinslegende Ulf Mehlhorn (56) ist ab Sommer nicht mehr NLZ-Chef. © Uwe Meinhold

Betroffen ist unter anderem der Trainer der U19, Torsten Wappler (46). Seine Mannschaft misst sich nach dem sensationellen Gruppensieg in der Vorrunde aktuell in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga mit den besten Nachwuchsteams Deutschlands.

Auch Vereinslegende Ulf Mehlhorn (56) muss im Sommer seinen Hut als Leiter NLZ nehmen. Der gebürtige Stollberger bestritt von 1988 bis 1995 und 1998 bis 2005 in fast 500 Spielen das himmelblaue Trikot. Er ist Rekordspieler des CFC.

Nach seiner Karriere engagierte sich Mehlhorn in der Chemnitzer Nachwuchsarbeit als Übungsleiter. In der Saison 2016/17 stand er als Co-Trainer von Sven Köhler an der Seitenlinie in der 3. Liga. Am 1. September 2023 übernahm er die Funktion als Leiter des CFC-NLZ.

In einer Pressemitteilung des Vereins erklärte der Vorstandsvorsitzende Helmut Brunhuber am Freitag: "Wir haben in den vergangenen Monaten eine intensive Analyse durchgeführt, um den Status quo unserer Nachwuchsarbeit detailliert zu bewerten und entsprechend Entwicklungspotenziale zu identifizieren. Die Ergebnisse haben uns aufgezeigt, dass wir jetzt handeln müssen, um unser hohes Niveau nicht nur zu halten, sondern in den kommenden Jahren weiter auszubauen."