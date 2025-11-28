CFC-Coach Duda kündigt Veränderungen an! Zum Abschluss der Hinrunde kommt heute der BFC
Chemnitz – Ballert sich der Chemnitzer FC nach dem 0:4 in Zwickau am Freitagabend den Frust von der Seele? Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) empfängt um 19 Uhr den BFC Dynamo.
Die Berliner laufen wie die Chemnitzer ihren Erwartungen hinterher. Mit 15 Punkten stehen sie einen Spieltag vor Ende der Hinrunde auf Platz 14. Allerdings haben sie nach der Absage vor einer Woche eine Partie weniger bestritten.
Für das Duda-Team geht es in erster Linie darum, eine Reaktion auf das Derby-Debakel zu zeigen. Der Fußball-Lehrer hat personelle Veränderungen angekündigt. Die dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit im Defensivbereich geben.
Dort hatte Duda vor einigen Wochen Felix Müller (28) auf die Bank verbannt und Anton Rücker (24) als Innenverteidiger aufgeboten.
Johannes Pistol (23) rückte von der rechten Abwehrseite ins Mittelfeld oder saß - wie in Zwickau - ganz draußen. Dafür durfte Roman Eppendorfer (22) ran.
CFC trainierte vor allem das Verteidigen im eigenen Strafraum
Duda verwies in der Spieltags-Pressekonferenz darauf, mit dieser Abwehrformation sieben Punkte in drei Spielen erkämpft zu haben. Ohne Gegentor gingen diese Partien nicht über die Bühne. Inklusive des 0:4 beim FSV sind es acht Treffer, die Chemnitz an den vergangenen vier Spieltagen kassierte.
Duda blickte noch weiter zurück: "Wir haben in den letzten acht Partien nicht mehr zu Null gespielt und 15 Gegentore bekommen - nach verschiedenem Muster. Das habe ich meiner Mannschaft aufgezeigt. Das müssen wir aufarbeiten."
Mit Blick auf die Kader-Zusammenstellung im vergangenen Sommer sagte der Chefcoach: "Wir haben 23 Tore geschossen, mehr als Altglienicke und Halle, die vor uns stehen. Es ist uns gelungen, die Offensive zu verbessern."
Im Training legte Duda in dieser Woche den Schwerpunkt "auf das konsequente Verteidigen im eigenen Strafraum. Die ersten Gegentreffer in Zwickau fielen durch Rebound-Bälle in der eigenen Box. Das musst du über das Blockverhalten, die Organisation und Mentalität anders lösen."
