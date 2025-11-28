CFC-Coach Duda kündigt Veränderungen an! Zum Abschluss der Hinrunde kommt heute der BFC

Chemnitz – Ballert sich der Chemnitzer FC nach dem 0:4 in Zwickau am Freitagabend den Frust von der Seele? Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) empfängt um 19 Uhr den BFC Dynamo.

Will am Freitag eine Reaktion auf das 0:4 in Zwickau sehen: CFC-Coach Benjamin Duda (37) © Picture Point/Gabor Krieg

Die Berliner laufen wie die Chemnitzer ihren Erwartungen hinterher. Mit 15 Punkten stehen sie einen Spieltag vor Ende der Hinrunde auf Platz 14. Allerdings haben sie nach der Absage vor einer Woche eine Partie weniger bestritten.

Für das Duda-Team geht es in erster Linie darum, eine Reaktion auf das Derby-Debakel zu zeigen. Der Fußball-Lehrer hat personelle Veränderungen angekündigt. Die dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit im Defensivbereich geben.

Dort hatte Duda vor einigen Wochen Felix Müller (28) auf die Bank verbannt und Anton Rücker (24) als Innenverteidiger aufgeboten.

Johannes Pistol (23) rückte von der rechten Abwehrseite ins Mittelfeld oder saß - wie in Zwickau - ganz draußen. Dafür durfte Roman Eppendorfer (22) ran.