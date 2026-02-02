Sachsenpokal: An diesen Tagen kämpfen Aue, Zwickau und der CFC ums Halbfinale

Chemnitz - Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) hat die Partien im Viertelfinale des Landespokals 2025/26 am Montag offiziell angesetzt. Rekordpokalsieger Chemnitzer FC tritt am 28. März 2026 (Samstag) beim Oberligisten FC Grimma an. Anstoß ist um 14 Uhr im Husaren-Sportpark.

Der CFC hatte sich Mitte November mit einem 6:0-Erfolg beim Reichenbacher FC für die Runde der letzten acht Mannschaften qualifiziert. © Picture Point/Gabor Krieg

Ebenfalls um 14 Uhr empfängt an diesem Tag die BSG Stahl Riesa (6. Liga) den Oberligisten VFC Plauen. Der FC Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau müssen sonntags ran.

Der Drittligist gastiert am 29. März (Anstoß 13 Uhr) beim SSV Fortschritt Lichtenstein (7. Liga). Die Zwickauer kämpfen ab 14 Uhr beim Oberligisten VfB Auerbach um den Einzug ins Halbfinale.

Der CFC hatte sich Mitte November mit einem souveränen 6:0-Erfolg beim Reichenbacher FC (6. Liga) für die Runde der letzten acht Mannschaften qualifiziert.

Wie die Himmelblauen am Montag mitteilten, wird der Regionalligist detaillierte Informationen zum Start des Vorverkaufs rechtzeitig über die Vereinskanäle veröffentlichen. Gemeinsam mit dem Gastgeber und dem Verband laufen derzeit die letzten Abstimmungen.