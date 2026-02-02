Sachsenpokal: An diesen Tagen kämpfen Aue, Zwickau und der CFC ums Halbfinale
Chemnitz - Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) hat die Partien im Viertelfinale des Landespokals 2025/26 am Montag offiziell angesetzt. Rekordpokalsieger Chemnitzer FC tritt am 28. März 2026 (Samstag) beim Oberligisten FC Grimma an. Anstoß ist um 14 Uhr im Husaren-Sportpark.
Ebenfalls um 14 Uhr empfängt an diesem Tag die BSG Stahl Riesa (6. Liga) den Oberligisten VFC Plauen. Der FC Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau müssen sonntags ran.
Der Drittligist gastiert am 29. März (Anstoß 13 Uhr) beim SSV Fortschritt Lichtenstein (7. Liga). Die Zwickauer kämpfen ab 14 Uhr beim Oberligisten VfB Auerbach um den Einzug ins Halbfinale.
Der CFC hatte sich Mitte November mit einem souveränen 6:0-Erfolg beim Reichenbacher FC (6. Liga) für die Runde der letzten acht Mannschaften qualifiziert.
Wie die Himmelblauen am Montag mitteilten, wird der Regionalligist detaillierte Informationen zum Start des Vorverkaufs rechtzeitig über die Vereinskanäle veröffentlichen. Gemeinsam mit dem Gastgeber und dem Verband laufen derzeit die letzten Abstimmungen.
Duell zwischen CFC und FC Grimma gab es bereits dreimal
CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) meinte mit Blick auf die seit Jahresbeginn von Marcus Dörfer (42) trainierten Grimmaer: "Auch wenn wir auf dem Papier als Favorit ins Viertelfinale gehen, dürfen wir keinen Gegner unterschätzen. Die Aufgabe wird anspruchsvoll, doch wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, sollten wir uns in Grimma durchsetzen. Wir hoffen dabei auf die Unterstützung vieler CFC-Fans."
Das Duell zwischen dem CFC und dem FC Grimma gab es bereits dreimal - jeweils im Sachsenpokal der Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22. Alle drei Begegnungen entschieden die Himmelblauen für sich.
Beim letzten Aufeinandertreffen feierten die Chemnitzer vor 174 Zuschauern ein Schützenfest.
Am 9. Oktober 2021 lag die Mannschaft von Trainer Daniel Berlinski (39) zur Pause bereits mit 7:1 vorn. Am Ende stand ein 9:1 auf der Anzeigetafel.
