Transfer-Fenster schließt: So denkt CFC-Coach Duda vor dem Rückrundenstart
Chemnitz - Am Montagabend schließt das Transfer-Fenster. Beim Chemnitzer FC wird nichts mehr passieren. "Mögliche Neuzugänge hat man als Trainer immer im Hinterkopf. Aber wir alle wissen um das Budget, das uns zur Verfügung steht", erklärte Trainer Benjamin Duda (37). Auch einen kurzfristigen Spieler-Abgang wird es nicht geben.
Duda ist froh, dass in der Winterpause das Leihgeschäft mit Dario Gebuhr (22) vom Drittligisten FC Hansa Rostock zustande gekommen ist.
"Sein Auftreten, seine Ausstrahlung, die Qualität, die er mitbringt - Dario wird uns auf jeden Fall verstärken. Wenn in der Trainingswoche nichts Außergewöhnliches mehr passiert, wird er am Freitagabend auch in der Startelf stehen", betont der Fußball-Lehrer.
Gebuhr soll der im alten Jahr alles andere als souveränen Hintermannschaft (29 Gegentore in 19 Spielen) Sicherheit, Stabilität und Souveränität verleihen.
Nach der Absage des Testspiels gegen den VfB Auerbach bestritten die Himmelblauen am Freitag ein internes Testspiel auf dem Kunstrasen des VfB Fortuna Chemnitz, wo in dieser Woche auch das eine oder andere Training des CFC geplant ist.
Dank Rasenheizung: Grünes Licht für Spiel am Freitagabend in Magdeburg
"Phasenweise war es Schlittschuhlaufen", verriet Duda mit Blick auf die Hauptbelastung kurz vorm Start ins Wochenende. Nach einer intensiven Winter-Vorbereitung inklusive des zehntägigen Camps in der Türkei bekamen die Spieler am Samstag und Sonntag frei.
Duda: "Akkus aufladen, die Köpfe frei bekommen - auch das ist wichtig. Am Montag starten wir in die Vorbereitung auf den Punktspielstart."
Den vollziehen die Chemnitzer am Freitagabend beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. Das Spiel wird laut Duda zu 100 Prozent stattfinden.
Möglich macht das die Rasenheizung im Stadion des Zweitligisten, die durchgängig in Betrieb ist.
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche