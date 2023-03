Sachsenpokal: Duell zwischen dem CFC und Erzgebirge Aue steigt vor mehr als 13.000 Fans

Chemnitz - Kaum ist das Westsachsen-Derby in der 3. Liga Geschichte, wirft das nächste brisante Duell zweier Erzrivalen die Schatten voraus!

Anton Fink (35, M.) traf beim letzten Aufeinandertreffen im Stadion an der Gellertstraße zum 1:0 für den CFC, der am Ende aber mit 1:2 gegen Aue verlor. © picture point/Sven Sonntag

In knapp einer Woche stehen sich in Chemnitz der CFC und der FC Erzgebirge Aue gegenüber. Am 22. März (20.20 Uhr) kämpfen beide Teams um den Einzug ins Halbfinale des sächsischen Landespokals.

8771 Zuschauer durften am Dienstagabend ins Zwickauer Stadion. In Chemnitz können und werden deutlich mehr Anhänger beider Vereine das Spiel live verfolgen.

Rund 14.200 Tickets stehen zur Verfügung. 1800 gingen an die Gäste aus dem Lößnitztal.

Noch ist das Stadion nicht komplett gefüllt. "Aktuell stehen wir bei circa 13.100 verkauften Tickets", verriet CFC-Pressesprecher Christoph Antal.

Die Karten für den Pokalkracher gibt's unter anderem im CFC-Fanshop oder im CFC-Online-Ticketshop.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Vereine im Stadion an der Gellertstraße liegt einige Jahre zurück und endete am 7. November 2015 vor 12.300 Zuschauern mit einer schmerzhaften Niederlage für die Himmelblauen.