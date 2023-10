Schlechte Nachrichten für CFC-Verteidiger Niclas Walther

Niclas Walther (21) fällt voraussichtlich rund sechs Wochen aus. © Picture Point / Gabor Krieg

Dies teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Grund dafür ist eine Verletzung, die er sich beim Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau zugezogen hat.

Der 21-Jährige musste beim 2:1-Sieg der Himmelblauen in Zwickau in der 75. Minute vom Rasen, nachdem er bei einem Laufduell an der Seitenlinie umgeknickt war.

Diagnose: Anriss des vorderen Syndesmosebands. Der Außenverteidiger wird voraussichtlich rund sechs Wochen ausfallen.

"Die Verletzung von Niclas schmerzt uns sehr. Er hat in dieser Saison erst ein Spiel verpasst. Doch wir werden versuchen, seinen Ausfall bestmöglich zu kompensieren", so CFC-Cheftrainer Christian Tiffert (41) über den Verlust der kommenden Wochen.