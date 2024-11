Seit sieben Monaten ohne Spiel: Wann kehrt CFC-Torjäger Bozic zurück?

Die Verletzung an der Schambeinfuge zog er sich bereits in der vergangenen Saison zu. Ende April beim 1:2 gegen Meuselwitz erzielte er sein zwölftes Saisontor. Seitdem stand er nicht wieder auf dem Rasen.

Auch Kapitän Tobias Müller (31) muss durch eine Verletzung seit Oktober auf der Bank ausharren. © imago/foto2press

Bozic unterzog sich der OP. Seit einigen Wochen befindet er sich in Offenbach, wo er bis 2023 spielte, bei Spezialisten in der Reha, arbeitet an seiner Rückkehr. Zu den CFC-Heimspielen sitzt er auf der Tribüne, bangt mit den Teamkollegen.

"Man will der Mannschaft helfen, sieht sie kämpfen, kann aber nicht eingreifen. Da leidet man natürlich mit", verriet Bozic, der sich als Führungsspieler trotz Verletzung in der Verantwortung sieht: "Man kann mit den Jungs sprechen und versuchen, von außen auf die Mannschaft einzuwirken, die eigene Erfahrung an sie weiterzugeben. Das versuchen Tobi und ich auch in dieser Phase."

Mit Tobi meinte er Kapitän Tobias Müller (31), der nach einem Innenbandriss im rechten Knie ebenfalls seit Oktober pausieren muss.

Läuft alles nach Plan, könnten beide Routiniers zur Wintervorbereitung wieder ins Training einsteigen.