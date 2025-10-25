Sieg oder Krise? Himmelblaue gegen Schlusslicht unter Druck

Chemnitz - Feiert der CFC nach vier Spielen ohne Dreier gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf den erhofften Heimsieg oder schaltet der ehemalige Drittligist in den Krisenmodus?

Insgesamt achtmal musste Torwart Daniel Adamczyk (23, am Boden) in den vergangenen vier Sieglos-Spielen hinter sich greifen. Hier kassierte er das 0:2 bei der Hertha. © Imago/Matthias Koch

Diese Frage schwebt über dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr). Mit Niclas Erlbeck - dem 32-Jährigen droht erneut eine Knieoperation und ein längerer Ausfall - muss Trainer Benjamin Duda (37) auf den nächsten Leistungsträger und Führungsspieler verzichten.

Zum letzten Mal mit Rot gesperrt fehlen Tom Baumgart (27) und Top-Torjäger Dejan Bozic (32).

Ohne Bozic blieb die Duda-Elf am vergangenen Spieltag erstmals ohne eigenen Torerfolg, unterlag Hertha BSC II. mit 0:2.

Noch ärgerlicher waren in Berlin die vermeidbaren Gegentore. Insgesamt achtmal musste Torwart Daniel Adamczyk (23) in den vergangenen vier Sieglos-Spielen hinter sich greifen - das ist zu viel, weiß auch der CFC-Chefcoach.