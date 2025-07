Silber-Schwarz gestreift: CFC präsentiert neues Auswärtstrikot

In einem exklusiven ClubTV-Clip präsentierte Toptorjäger Dejan Bozic (32) gemeinsam mit den Sommer-Neuzugängen Julius Bochmann (20) und Johannes Pistol (23) das neue Trikot an markanten Orten und Gebäuden der Stadt - und setzen damit ein sichtbares Zeichen für die enge Verbindung zwischen Verein, Fans und Stadt.

In einem modern-markanten Look, inspiriert von der urbanen Stadtarchitektur, wird das Regionalliga-Team künftig in Schwarz mit silberweißen Streifen zu seinen Auswärtsspielen auflaufen.

CFC-Kicker Bozic (M.) ist von den neuen Trikots überzeugt. © Chemnitzer FC

"Ich finde unser neues Auswärtstrikot richtig gelungen", betont Bozic.

"Auch in der Mannschaft kommt der neue Look in Silberweiß und Schwarz gestreift richtig gut an. Der Videodreh im Herzen der Stadt hat Spaß gemacht. Wir haben in unserem neuen Outfit auf jeden Fall schon mal die Blicke auf uns gezogen. Besonders die Retro-Nummern und die gewählte Schriftart auf dem Trikotrücken verleihen dem Trikot noch einmal einen zusätzlichen Kick – modern, edel und mit einem Hauch Nostalgie. Ich freue mich auf die Spiele in diesem coolen Trikot."

Besondere Details machen das neue Jersey zu einem echten Hingucker: Das CFC-Logo in silberner Optik verleiht dem Trikot eine hochwertige Anmutung. Auf dem Nacken prangt der Schriftzug "Tradition stirbt nie" in markanter 3D-Optik – ein klares Bekenntnis zur Geschichte, Identität und Zukunft des Vereins.

Hauptsponsor Carola Apotheke, der erst am Mittwoch seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, verzichtete bei der Gestaltung des neuen Auswärtstrikots bewusst auf seinen typischen Rot-Ton. Das Apotheken-Logo ist dezent Ton in Ton in das Design eingebettet – ein starkes Zeichen für eine Partnerschaft mit echter Identifikation.

"Ein sehr, sehr schönes Trikot", freut sich CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand. "Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, wie beliebt die Trikotfarbe bei unseren Fans ist. Die silberweißen Streifen verleihen der Optik das gewisse Etwas. Unser Hauptsponsor hat diesmal bewusst auf seine Farben verzichtet, um die Wirkung des Gesamtdesigns in den Vordergrund zu stellen."