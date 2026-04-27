Slapstick-Tor von CFC-Müller sorgt für Frust bei den Gästen: "Der absolute Wahnsinn!"

Chemnitz - Die dritte Heimniederlage in Folge vermieden, die Fans doch noch glücklich und zufrieden auf den Heimweg geschickt: Der Chemnitzer FC hat gegen den ZFC Meuselwitz in letzter Minute das Ruder herumgerissen und mit einem Doppelschlag den 3:2 (1:1)-Sieg erkämpft.

Der Befreiungsschlag für den CFC! Felix Müller (28) schoss kurz vor Schluss das 3:2 für die Chemnitzer. © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir kassieren zwei katastrophale Gegentore", erklärte Trainer Benjamin Duda (37) nach dem Abpfiff. Er sah bis zur 85. Minute "einen zähen Auftritt meiner Jungs in beiden Strafräumen. Am Ende haben sie mich eines Besseren belehrt und die drei Punkte aus dem Feuer gerissen. Das ist das, was in unserer aktuellen Situation am meisten zählt."

Vor 4300 Zuschauern sorgte Torjäger Dejan Bozic (33) in der 85. Minute für den 2:2-Ausgleich. Der eingewechselte Innenverteidiger Felix Müller (28) erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

"Dieses Slapstick-Tor zum 2:3 ist der absolute Wahnsinn. Das ist eine der bittersten Niederlagen in dieser Saison", ärgerte sich ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold (48) über das desolate Defensivverhalten der Gäste.

Die gingen zweimal in Führung. Der Ex-Chemnitzer Florian Hansch (30) traf in der 7. Minute, Routinier Rene Eckardt (36) acht Minuten nach dem Seitenwechsel.

Beide Male sah die komplette Chemnitzer Hintermannschaft schlecht aus. Das hatte mit aggressiver Zweikampfführung wenig zu tun.