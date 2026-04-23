CFC-Fans haben nach Derby-Pleite endgültig die Schnauze voll: "Das war zu wenig!"

Chemnitz - Die Fans des Chemnitzer FC auf der Südtribüne gaben mit ihrer eindrucksvollen Choreografie vor dem Landespokal-Halbfinale gegen den Erzrivalen aus Aue das Motto des Mittwochabends aus: "Holt den Sieg für uns!"

Die CFC-Fans begeisterten mit einer eindrucksvollen Choreografie und einem Spruchband: "Holt den Sieg für uns!" Doch es blieb bei der Hoffnung. © picture point/Sven Sonntag

Daraus wurde nichts. Vor ausverkauftem Haus (14.658 Zuschauer) unterlag der Rekordpokalsieger dem Drittligisten FC Erzgebirge mit 0:2 (0:0).

Die Enttäuschung im Lager der Gastgeber war nach dem verpassten Finaleinzug riesengroß. Kämpferisch war der Auftritt okay. Spielerisch war das enttäuschend. Das sah auch Dejan Bozic (33) so: "Alles in allem war das zu wenig, wenn du zu Hause gewinnen willst."

Den ersten Schuss auf seinen Kasten musste Kult-Keeper Martin Männel (38) in der Nachspielzeit (!) parieren. Direkt danach pfiff Schiedsrichter Christopher Gaunitz (23) das Prestigeduell ab.

Als die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) in die Südkurve ging, wurde sie wieder weggeschickt. Zum zweiten Mal in Folge nach dem 0:1 gegen Hertha BSC II.

Der Kredit bei den Fans ist aufgebraucht. Die treuen Anhänger haben die Schnauze voll. Der CFC taumelt seit Wochen durch die Liga. Der offensiv harmlose Auftritt gegen den Schacht war ein Spiegelbild der Saison.