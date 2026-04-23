CFC-Fans haben nach Derby-Pleite endgültig die Schnauze voll: "Das war zu wenig!"
Chemnitz - Die Fans des Chemnitzer FC auf der Südtribüne gaben mit ihrer eindrucksvollen Choreografie vor dem Landespokal-Halbfinale gegen den Erzrivalen aus Aue das Motto des Mittwochabends aus: "Holt den Sieg für uns!"
Daraus wurde nichts. Vor ausverkauftem Haus (14.658 Zuschauer) unterlag der Rekordpokalsieger dem Drittligisten FC Erzgebirge mit 0:2 (0:0).
Die Enttäuschung im Lager der Gastgeber war nach dem verpassten Finaleinzug riesengroß. Kämpferisch war der Auftritt okay. Spielerisch war das enttäuschend. Das sah auch Dejan Bozic (33) so: "Alles in allem war das zu wenig, wenn du zu Hause gewinnen willst."
Den ersten Schuss auf seinen Kasten musste Kult-Keeper Martin Männel (38) in der Nachspielzeit (!) parieren. Direkt danach pfiff Schiedsrichter Christopher Gaunitz (23) das Prestigeduell ab.
Als die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) in die Südkurve ging, wurde sie wieder weggeschickt. Zum zweiten Mal in Folge nach dem 0:1 gegen Hertha BSC II.
Der Kredit bei den Fans ist aufgebraucht. Die treuen Anhänger haben die Schnauze voll. Der CFC taumelt seit Wochen durch die Liga. Der offensiv harmlose Auftritt gegen den Schacht war ein Spiegelbild der Saison.
CFC-Coach Duda: "Es tut mir sehr leid - auch für unsere Fans"
"Ein sehr bitterer Ausgang. Es tut mir sehr leid - auch für unsere Fans, dass wir den Derbysieg als Ziel nicht liefern konnten", konstatierte Duda. Der Fußball-Lehrer verpasst mit seinem Team auch das zweite Saisonziel. Der Verein wollte ins Finale. Er wollte den Landespokal zum 13. Mal nach Chemnitz holen und in der neuen Saison im DFB-Pokal auflaufen.
"Ich bin unfassbar enttäuscht", gestand Bozic. Aues Innenverteidiger-Kante Ryan Malone (33) meldete den Top-Torjäger komplett ab. Zweimal erhielt Bozic die Schusschance. In der ersten Halbzeit stand er im Abseits. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff bekam er den Ball nicht unter Kontrolle.
Bozic: "Da lag er mir einfach zwischen den Beinen. Ich hatte keinen guten Winkel, habe versucht, den Ball irgendwie aufs Tor zu kriegen. Das war eine kleine Chance. Kein Riesending."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag