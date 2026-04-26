Geisterstimmung im CFC-Stadion! Müller trifft in Nachspielzeit zum Sieg gegen Meuselwitz

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat in der Regionalliga Nordost die zweite Heimniederlage in Folge knapp verhindert. Vor 4300 Zuschauern trafen Dejan Bozic in der 85. Minute zum Ausgleich und der eingewechselte Innenverteidiger Felix Müller in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg gegen den ZFC Meuselwitz.

Die Enttäuschung bei den CFC-Fans wurde in der Südkurve sichtbar. Mit einem Spruchbrand drückten die Anhänger ihren Ärger aus. © Picture Point/Roger Petzsche

Im Spiel eins nach dem enttäuschenden Landespokal-Aus gegen den Erzrivalen Aue blieb es am Sonntag im weiten Stadionrund ruhig. Die "Ultras Chemnitz 1999" hatten zum Stimmungsboykott aufgerufen.

Nach dem 0:2 gegen den Schacht sorgten die Gäste aus Meuselwitz gleich für die nächste kalte Dusche. Mit dem ersten Angriff gingen sie in Führung. Luis Fischer flankte in der 7. Minute von der linken Außenbahn. Im Zentrum konnte Florian Hansch unbedrängt einköpfen.

Daniel Adamczyk – der Torwart ist einer von neun Spielern, die den Verein im Sommer verlassen – sah nicht gut aus. Der Ball schien haltbar.

Nach ihrem Fehlpass-Festival kamen die verunsicherten Himmelblauen ab Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel. Der ZFC hatte sich tief in die eigene Hälfte zurückgezogen, verteidigte mit Mann und Maus den knappen Vorsprung.