Wechselt Stefaniak aus dem Schacht zum CFC? Das sagt Sportchef Löwe

Chemnitz - Den Landespokal-Kracher zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Erzgebirge Aue (0:2) verfolgte Marvin Stefaniak (31) auf der Tribüne neben CFC-Pressesprecher Henry Buschmann. Nach dem Abpfiff stand der momentan verletzte Veilchen-Mittelfeldspieler lange im Kabinengang der Himmelblauen und plauderte mit dem ebenfalls nicht einsatzfähigen Kapitän Tobias Müller (32).

Bleibt Marvin Stefaniak (31, r.) in Aue? Mit dem CFC ist der Mittelfeldspieler zumindest nicht im Gespräch. © picture point/Sven Sonntag

Sofort kochte die Gerüchteküche. Wechselt Stefaniak nach dem Drittliga-Abstieg der Lila-Weißen an die Gellertstraße? Immerhin spielten er und CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) in der Drittliga-Saison 2020/21 für Dynamo Dresden. Gemeinsam feierten sie den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

TAG24 fragte am Freitag bei Löwe nach. Wie groß sind die Chancen, dass Stefaniak ab Sommer ein Himmelblauer wird? Ist das eine Personalie, mit der sich der ehemalige Bundesligaprofi ernsthaft beschäftigt?

"Ich habe am Mittwochabend nicht mit Marvin gesprochen", stellte Löwe klar: "Ich habe ihn vor dem Spiel gesehen. Nach dem Abpfiff war ich in Rekordzeit in meinem Büro, weil ich nach dieser Niederlage weder jemanden sehen, noch mit jemandem sprechen wollte."

Stefaniak und Chemnitz - das wird nichts werden. Löwe betonte: "Ich glaube nicht, dass Marvin mit seiner Vergangenheit, die er hat, für den CFC ein Thema sein kann oder ein Thema sein wird für die nächste Saison."