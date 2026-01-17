So lief das zweite CFC-Testspiel im Türkei-Camp gegen Wuppertal
Chemnitz/Lara - Auch das zweite Testspiel an der türkischen Riviera hat der Chemnitzer FC nicht ohne Gegentor über die Bühne gebracht. Nach dem torreichen 3:3 gegen Regionalliga-West-Spitzenreiter Fortuna Köln kamen die Himmelblauen am Samstagabend (Ortszeit) gegen den Wuppertaler SV nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.
Wie schon gegen Köln ging die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda früh in Führung. Torwart Fotios Adamidis unterlief in der 7. Minute ein dicker Patzer. Dejan Bozic luchste dem WSV-Schlussmann im Fünfmeterraum den Ball ab und schob die Kugel über die Linie.
Knapp eine Viertelstunde verging, da trugen die Himmelblauen über Maurizio Grimaldi den nächsten gefährlichen Angriff vor. Die Hereingabe des Angreifers verlängerte Bozic auf Tobias Stockinger. Dessen Flachschuss bereitete Adamidis keine Probleme.
Fünf Minuten später präsentierte sich der 19 Jahre alte Torhüter des abstiegsbedrohten West-Regionalligisten erneut fehlerhaft. Grimaldi kam an den Ball. Sein Schuss strich knapp am langen Pfosten vorbei.
Unter Flutlicht gingen beide Mannschaften in die zweite Halbzeit. Keine fünf Minuten waren rum, da glich Amin Bouzraa aus. Der kurz zuvor eingewechselte Jonas Marx verwertete in der 66. Minute die scharfe Hereingabe von Bozic. Der türkische Schiedsrichter gab den Treffer nicht. Er entschied auf Abseits.
In der Schlussphase klärte Innenverteidiger Aldin Dervisevic gegen Marx auf der Linie. So blieb es beim Unentschieden.
Großer Fan-Abend im CFC-Hotel
Am Freitagabend hatten sich die CFC-Spieler beim großen Fan-Abend im Hotel Titanic Deluxe Lara unter die mitgereisten Anhänger gemischt. Beim Fan-Quiz mit 22 kniffligen Fragen rund um den Club stellten sowohl Spieler als auch Fans ihr Wissen unter Beweis.
Direkt im Anschluss folgte eine interessante Gesprächsrunde mit den beiden CFC-Geschäftsführern Uwe Hildebrand und Tommy Haeder, Sportdirektor Chris Löwe und Chefcoach Benjamin Duda.
Im offenen Teil des Abends mischten sich Spieler und Fans schnell. Zwischen Bar, Billardtischen und Karaoke-Bühne entstanden viele Gespräche in entspannter Atmosphäre. Für Abwehrmann Julius Bochmann war dieser Austausch besonders wertvoll: "Es ist ein Privileg und eine Ehre, für so einen Verein zu spielen, wenn man sieht, wie viele Fans hier dabei sind."
Am Dienstag fliegt der komplette CFC-Tross wieder zurück in die winterliche Heimat. Zuvor findet ein drittes und letztes Testspiel statt. Gegner ist am Sonntag der slowakische Erstligist Železiarne Podbrezová.
Titelfoto: Marcus Hengst