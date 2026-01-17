So lief das zweite CFC-Testspiel im Türkei-Camp gegen Wuppertal

Chemnitz/Lara - Auch das zweite Testspiel an der türkischen Riviera hat der Chemnitzer FC nicht ohne Gegentor über die Bühne gebracht. Nach dem torreichen 3:3 gegen Regionalliga-West-Spitzenreiter Fortuna Köln kamen die Himmelblauen am Samstagabend (Ortszeit) gegen den Wuppertaler SV nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Die Himmelblauen konnten gegen Wuppertal früh jubeln. Dejan Bozic erzielte in der 7. Minute das 1:0. © Marcus Hengst

Wie schon gegen Köln ging die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda früh in Führung. Torwart Fotios Adamidis unterlief in der 7. Minute ein dicker Patzer. Dejan Bozic luchste dem WSV-Schlussmann im Fünfmeterraum den Ball ab und schob die Kugel über die Linie.

Knapp eine Viertelstunde verging, da trugen die Himmelblauen über Maurizio Grimaldi den nächsten gefährlichen Angriff vor. Die Hereingabe des Angreifers verlängerte Bozic auf Tobias Stockinger. Dessen Flachschuss bereitete Adamidis keine Probleme.

Fünf Minuten später präsentierte sich der 19 Jahre alte Torhüter des abstiegsbedrohten West-Regionalligisten erneut fehlerhaft. Grimaldi kam an den Ball. Sein Schuss strich knapp am langen Pfosten vorbei.

Unter Flutlicht gingen beide Mannschaften in die zweite Halbzeit. Keine fünf Minuten waren rum, da glich Amin Bouzraa aus. Der kurz zuvor eingewechselte Jonas Marx verwertete in der 66. Minute die scharfe Hereingabe von Bozic. Der türkische Schiedsrichter gab den Treffer nicht. Er entschied auf Abseits.

In der Schlussphase klärte Innenverteidiger Aldin Dervisevic gegen Marx auf der Linie. So blieb es beim Unentschieden.