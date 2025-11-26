25 Gegentore! CFC hat ein großes Abwehrproblem

Chemnitz - Die Aufarbeitung nach der bitteren 0:4-Derby-Pleite beim FSV Zwickau läuft. Und so schnell wird man beim CFC sicher auch nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) spielt eine enttäuschende Hinrunde.

CFC-Keeper Daniel Adamczyk (23, r.) bewahrte seine Himmelblauen in Zwickau vor einer noch höheren Niederlage. © Frank Kruczynski

Verletzungspech hin oder her - von Spielern, die unter Profibedingungen trainieren, muss am Wochenende mehr kommen.

Das weiß auch Sportdirektor Chris Löwe (36). "Wir haben 0:4 verloren. In einem Derby, mit einer bodenlosen zweiten Halbzeit", schimpfte der 36-Jährige im himmelblauen ClubTV.

Nach dem 2:4 am 4. Spieltag gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. kassierte Dudas Team zum zweiten Mal in dieser Saison vier Gegentreffer. Entsprechend bedient war Stammkeeper Daniel Adamczyk (23).

"Das waren nicht wir. Das war kein Männer-Fußball. Die Gegentore waren vermeidbar. Da müssen wir konsequenter klären", betonte der Schlussmann und forderte von seinen Teamkollegen: "Das müssen wir schleunigst abstellen."

Die Chemnitzer stehen nach 16 Spieltagen bei 25 Gegentoren. Die kassierten sie in der vergangenen Saison in der kompletten Hin- und Rückrunde! Bekommt der CFC das Abwehrproblem nicht in den Griff, wird er in der Tabelle weiter nach unten durchgereicht.