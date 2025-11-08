Sorgen um CFC-Keeper! Verpasst Adamczyk das Derby in Zwickau?

Chemnitz - Sorgenfalten im Lager der Himmelblauen! Stamm-Torhüter Daniel Adamczyk (23) musste am Freitagabend beim 2:2 (0:1) des Chemnitzer FC gegen die VSG Altglienicke in der 75. Minute verletzt raus. Verpasst die Nummer 1 das Derby beim FSV Zwickau ?

CFC-Torhüter Daniel Adamczyk (23, am Boden) klagte am Freitagabend über Schmerzen, musste verletzt vom Platz. © Picture Point/Gabor Krieg

"Er hat einen starken Schmerz rund um die Hüfte verspürt", erklärte Trainer Benjamin Duda (37) nach der Partie: "Eine genaue Diagnose haben wir noch nicht. Das werden die Ärzte in den kommenden Tagen checken."

Zweimal streckte sich Adamczyk gegen die VSG vergeblich. Beide Male zappelte der Ball im Tor. Beide Male hieß der Absender Jonas Saliger (21). Nach dem zweiten Gegentor ließ sich der Keeper behandeln. Er spielte einige Minuten weiter, dann verließ er den Rasen - begleitet von aufmunternden "Daniel Adamczyk"-Rufen aus der Südkurve.

In der Schlussphase, in der die Gäste auf das dritte Tor drückten, bekam David Wunsch (22) die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Seine größte Tat vollbrachte der gebürtige Riesaer in der dritten Minute der Nachspielzeit, als er nach dem Schuss von Biyan Kizildemir (21) den Ball mit einer Hand von der Linie kratzte.

"Er hat in den 20 Minuten, die er dabei war, einen hervorragenden Job gemacht", lobte Duda seinen Ersatz-Torhüter.