Spitze! CFC-Rückkehrer Baumgart bleibt langfristig in Chemnitz

Chemnitz - Jetzt steht es fest: CFC-Spieler Tom Baumgart (27) bindet sich langfristig an die Himmelblauen. Wie der Chemnitzer FC am Mittwoch mitteilte, verlängerte der Leistungsträger vorzeitig bis 2029.

CFC-Spieler Tom Baumgart (27) verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre. © Chemnitzer FC

Dass Baumgart weitere drei Jahre ein himmelblaues Trikot trägt, freut Sportdirektor Chris Löwe (36): "Tom ist für die sportliche Gegenwart und Zukunft unserer Kaderplanung ein ganz wichtiger Baustein. Er ist ein Spieler, der aus unserer Jugend kommt, sich total mit unserem Klub identifiziert und in den vergangenen eineinhalb Jahren gezeigt hat, wie wichtig er als Führungsspieler mit seinen Qualitäten für die Stabilität unserer Mannschaft ist, wenn er auf dem Platz steht."



Dazu kommt: Der 27-Jährige ist im besten Fußballalter. "Er hat noch einiges im Tank", sagt Löwe: "Die Vertragsverlängerung ist also für beide Seiten eine absolute Überzeugungstat."

Auch Baumgart freut sich riesig über weitere Jahre beim CFC. "Ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich über das Vertrauen, das mir die sportliche Leitung rund um Chris Löwe und das Trainerteam mit dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung schenkt."

Dabei lief die Saison für den 27-Jährigen nicht wie erwartet. Mitte August zog er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu - war vier Wochen raus. Nach seiner Verletzungspause knipste der gebürtige Freiberger direkt wieder. "Seit meiner Rückkehr fühle ich mich im Verein und in der Mannschaft einfach sehr wohl", sagt er.