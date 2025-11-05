Spitze! CFC-Rückkehrer Baumgart bleibt langfristig in Chemnitz
Chemnitz - Jetzt steht es fest: CFC-Spieler Tom Baumgart (27) bindet sich langfristig an die Himmelblauen. Wie der Chemnitzer FC am Mittwoch mitteilte, verlängerte der Leistungsträger vorzeitig bis 2029.
Dass Baumgart weitere drei Jahre ein himmelblaues Trikot trägt, freut Sportdirektor Chris Löwe (36): "Tom ist für die sportliche Gegenwart und Zukunft unserer Kaderplanung ein ganz wichtiger Baustein. Er ist ein Spieler, der aus unserer Jugend kommt, sich total mit unserem Klub identifiziert und in den vergangenen eineinhalb Jahren gezeigt hat, wie wichtig er als Führungsspieler mit seinen Qualitäten für die Stabilität unserer Mannschaft ist, wenn er auf dem Platz steht."
Dazu kommt: Der 27-Jährige ist im besten Fußballalter. "Er hat noch einiges im Tank", sagt Löwe: "Die Vertragsverlängerung ist also für beide Seiten eine absolute Überzeugungstat."
Auch Baumgart freut sich riesig über weitere Jahre beim CFC. "Ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich über das Vertrauen, das mir die sportliche Leitung rund um Chris Löwe und das Trainerteam mit dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung schenkt."
Dabei lief die Saison für den 27-Jährigen nicht wie erwartet. Mitte August zog er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu - war vier Wochen raus. Nach seiner Verletzungspause knipste der gebürtige Freiberger direkt wieder. "Seit meiner Rückkehr fühle ich mich im Verein und in der Mannschaft einfach sehr wohl", sagt er.
Viel Erfahrung in der zweiten und dritten Liga: CFC-Spieler Baumgart mit über 150 Einsätzen
Tom Baumgart, liebevoll "Baumi" genannt, kickte schon mit fünf Jahren beim SV Mulda 1879. Im Jahr 2010 zog es ihn ins CFC-Nachwuchsleistungszentrum, wo er 2016 sein Profi-Debüt in der dritten Liga feierte.
Nach Stationen in Aue und Halle kehrte der 1,82 Meter große Mittelfeldmann im Sommer 2024 zurück nach Chemnitz.
Vor allem glänzt er mit jeder Menge Erfahrung: Für den CFC, Aue und Halle stand er bereits über 150-mal in der zweiten und dritten Liga auf dem Platz. Seit seiner Rückkehr traf er viermal und bereitete drei Tore vor.
Mit seiner Verlängerung ist Baumgart bereits der neunte Spieler des aktuellen Kaders, der über die laufende Saison hinaus einen CFC-Vertrag hat. Zuvor hatten Roman Eppendorfer (22) und Martial Ekui (22) verlängert.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Chemnitzer FC