Steht CFC-Keeper Daniel Adamczyk beim Sachsenpokal im Tor?

Chemnitz – Aufatmen beim CFC : Stamm-Torhüter Daniel Adamczyk (23) droht keine längere Pause.

Stamm-Torhüter Daniel Adamczyk (23) droht keine längere Verletzungspause. © Picture Point/Gabor Krieg

"Es ist nur eine leichte Prellung", gab Pressesprecher Henry Buschmann auf TAG24-Nachfrage Entwarnung.

Adamczyk musste am Freitagabend beim 2:2 gegen die VSG Altglienicke nach 75 Minuten ausgewechselt werden. Der Schmerz in der Hüfte war zu groß, verriet Trainer Benjamin Duda nach Spielende.

Adamczyk dürfte am Sonntag im Landespokal dennoch eine Pause erhalten. Die Nummer zwei, David Wunsch, stand bereits in den ersten beiden Pokalrunden zwischen den Pfosten.

Beide Partien gegen unterklassige Gegner endeten ohne Gegentor.



Auch gegen Altglienicke hielt der gebürtige Riesaer in der Schlussphase, als die Berliner auf den Sieg drückten, seinen Kasten sauber.