Nur ein "U19"-Talent spielte diese Saison bisher beim CFC: "Dieser Kritik stellen wir uns"
Chemnitz - Schwere Zeiten für die himmelblauen Talente! Mit Noah Tänzer (18) schickte CFC-Trainer Benjamin Duda (37) im bisherigen Saisonverlauf lediglich einen Spieler aus der "U19" der Chemnitzer ins Rennen.
Die beiden Kurzeinsätze des 18 Jahre alten Linksaußen liegen lange zurück: Tänzer spielte im August gegen Lok Leipzig (1:2) und den BFC Preußen (1:1) insgesamt 30 Minuten.
"Dieser Kritik stellen wir uns. Und das ist sicherlich auch ein Argument, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wo wir hinterher sind, hinterher sein wollen", erklärte Duda jetzt im CFC-ClubTV.
"Wir hatten im ersten Halbjahr wöchentlich drei bis fünf 'U19'-Spieler im Training. Ich habe einen sehr guten Austausch mit unserem 'U19'-Trainer Sebastian Kegel. Wir haben die klare Zielstellung, die Jungs nicht nur mittrainieren zu lassen, sondern auch so einzubauen, dass sie für uns spielen können."
Das Trainerteam habe den einen oder anderen Namen im Kopf, versichert Duda: "Das erfordert seine Zeit und die richtige Situation, um Nachwuchsspieler reinzuschmeißen."
CFC-Nachwuchs Aaron Mensah bisher ohne Spiel im Profikader
Bei den Spieler-Namen dürfte neben Tänzer Aaron Mensah (18) weit oben auf der Liste stehen. Der 18-Jährige feierte sein Regionalliga-Debüt bereits Anfang März beim 2:1-Heimsieg gegen den BFC Dynamo.
Im Juni rückte der gebürtige Hamburger in den Profikader auf. Gespielt hat Mensah nicht.
Wie sieht der Chefcoach die Chancen für die besten Talente aus den eigenen Reihen? "Wir haben 19 Feldspieler im Kader der ersten Mannschaft. Über weite Teile der Hinrunde sind wir mit 17 gesunden Feldspielern hingekommen, was nicht zuletzt an der guten Arbeit unseres Athletiktrainers Sebastian Grihm liegt", betont Duda.
"Es geht um Leistung, es geht darum, sich durchzusetzen und an den etablierten Spielern vorbeizukommen. Wenn ein Qualitätsunterschied besteht, scheue ich mich nicht davor, die Jungs zur richtigen Zeit und am richtigen Ort auf den Platz zu schicken."
