Nur ein "U19"-Talent spielte diese Saison bisher beim CFC: "Dieser Kritik stellen wir uns"

Chemnitz - Schwere Zeiten für die himmelblauen Talente! Mit Noah Tänzer (18) schickte CFC -Trainer Benjamin Duda (37) im bisherigen Saisonverlauf lediglich einen Spieler aus der "U19" der Chemnitzer ins Rennen.

Noah Tänzer (18) ist bisher der einzige "U19"-Spieler, der in dieser Saison in der Ersten zum Einsatz kam. © imago/Picture Point

Die beiden Kurzeinsätze des 18 Jahre alten Linksaußen liegen lange zurück: Tänzer spielte im August gegen Lok Leipzig (1:2) und den BFC Preußen (1:1) insgesamt 30 Minuten.

"Dieser Kritik stellen wir uns. Und das ist sicherlich auch ein Argument, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wo wir hinterher sind, hinterher sein wollen", erklärte Duda jetzt im CFC-ClubTV.

"Wir hatten im ersten Halbjahr wöchentlich drei bis fünf 'U19'-Spieler im Training. Ich habe einen sehr guten Austausch mit unserem 'U19'-Trainer Sebastian Kegel. Wir haben die klare Zielstellung, die Jungs nicht nur mittrainieren zu lassen, sondern auch so einzubauen, dass sie für uns spielen können."

Das Trainerteam habe den einen oder anderen Namen im Kopf, versichert Duda: "Das erfordert seine Zeit und die richtige Situation, um Nachwuchsspieler reinzuschmeißen."