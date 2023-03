Tankt der CFC Selbstvertrauen für den Pokalkracher gegen Aue?

Nicht nachlassen, nichts herschenken! CFC-Trainer Christian Tiffert (41) packt seine Spieler an der Ehre, weiter alles für den Club zu tun. © Picture Point/Gabor Krieg

Während die Berliner auf der Erfolgswelle surfen, ist bei den Himmelblauen Land unter. Der Sturm schwächelt, die Defensive wackelt. In vier der letzten fünf Partien ging die Elf von Chefcoach Christian Tiffert (41) in Sachen Punkte und Tore leer aus.

"In dieser Situation geht es für mich als Trainer darum, einen guten Mix zu finden: Die Spieler einerseits an der Ehre zu packen, ihnen andererseits einen guten Plan in die Hand zu geben", betont der 41-Jährige.

Der Negativlauf kommt zur Unzeit. Das Tiffert-Team hat sich mit dem 0:3 bei Chemie Leipzig zehn Spieltage vor Saisonschluss aus Rennen um die Meisterschaft verabschiedet. Und in der kommenden Woche kommt mit dem FC Erzgebirge Aue im Landespokal die nächste Hammeraufgabe auf die Chemnitzer zu.

"Allen ist klar, wie wichtig dieses Duell am Mittwochabend ist. Doch aktuell liegt der Fokus auf dem Heimspiel gegen Altglienicke. Es geht darum, dieses Spiel mit der bestmöglichen Elf zu gewinnen. Danach konzentrieren wir uns auf das nächste Highlight", betont Tiffert.