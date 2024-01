Tiffert-Vertrag läuft Ende Juni aus! Plant der CFC weiter mit dem Cheftrainer?

Chemnitz - Seit dem 1. März 2022 steht Christian Tiffert (41) beim CFC als Cheftrainer an der Seitenlinie. Wenige Stunden zuvor hatte Daniel Berlinski (37) nach 16 Spielen ohne Niederlage seinen Hut nehmen müssen.

Arnold-Nachfolger Uwe Hildebrand hat sich positioniert! Er verrät gegenüber TAG24: "Wir werden im Trainingslager Gespräche mit Christian führen. Nicht nur sein Vertrag, auch der von Co-Trainer Niklas Hoheneder (37) läuft Ende Juni aus. Beide haben uns in den turbulenten Monaten die Treue gehalten, obwohl wir kaum noch Spieler hatten. Wir sind von ihrer Arbeit überzeugt, wollen mit beiden verlängern."

Der Zweijahresvertrag von Tiffert läuft in wenigen Monaten aus. Wie geht es anschließend mit dem ehemaligen Bundesligaprofi weiter?

CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand will mit dem Trainer-Duo in nächster Zeit verlängern. Er kündigt auch an, dass sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer sicher nochmals ändern wird. © picture point/Sven Sonntag

Im vergangenen Spieljahr sprang für die Chemnitzer mit einem ambitionierten und gut bestückten Kader ein enttäuschender achter Platz heraus. Im Sommer folgte der große Umbruch mit der klaren Zielvorgabe Klassenerhalt.

Aktuell steht Tiffert mit seinem Team auf Platz 13, sieben Punkte vor dem Vorletzten Hansa Rostock II. Der Aufsteiger gastiert im ersten Punktspiel des neuen Jahres (26. Januar) beim CFC.

Die Chemnitzer fliegen für eine optimale Vorbereitung für acht Tage in die Türkei. Dort will Hildebrand nicht nur die Zukunft des Trainerteams klären, sondern auch "erste Sondierungsgespräche mit Spielern führen. Die meisten haben nur Einjahresverträge. Die laufen zum Saisonende aus", so der CFC-Geschäftsführer.

Hildebrand kündigt an: "Das Gesicht der Mannschaft wird sich im Sommer sicher nochmals ändern."