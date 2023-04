Trainer Tiffert zur Torlos-Serie beim CFC: "Wir können nicht zehn Stürmer aufstellen!"

Chemnitz - Den himmelblauen Torhütern dampfen im Training die Handschuhe. "Sie haben sich schon beschwert, weil sie so viele Bälle halten mussten wie selten zuvor", verriet CFC -Trainer Christian Tiffert (42) vor dem Heimspiel am Samstag, 13 Uhr, gegen den SV Lichtenberg 47.

"In der jetzigen Situation reichen vier, fünf Möglichkeiten nicht. Doch wir müssen aufpassen, nicht in ein Harakiri hineinzugeraten. Wir können nicht zehn Stürmer aufstellen, damit wir die Chance auf ein Tor erhöhen, sondern müssen darauf achten, dass die defensive Stabilität nicht verloren geht", betont Tiffert.

Nach fünf torlosen Spielen in Folge hat der 41-Jährige den Schwerpunkt auf Torabschlüsse gelegt: "Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es geht einfach darum, dass man den Spielern Mut und Selbstvertrauen zuspricht. Kein Stürmer trifft mit Absicht das Tor nicht."

Kilian Pagliuca (26) hat Probleme mit dem Knie, er fehlte die gesamte Woche beim Training. © Picture Point /Gabor Krieg

Zehn Offensivkräfte - das dürfte angesichts der Personallage ohnehin schwierig werden. Stephan Mensah (22), der bereits in der Vorwoche beim 0:0 in Luckenwalde fehlte, kann auch am Samstag nicht spielen. Ebenso Kilian Pagliuca (26), der ein angeschwollenes Knie hat und die gesamte Woche im Training fehlte.

Rechtsaußen Robert Berger (26) beklagt eine angebrochene Rippe. Der verletzungsgeplagte Dominik Pelivan (26) musste sein Comeback-Versuch abbrechen und erneut die Ärzte konsultieren.

Die Mannschaft stellt sich gegen Lichtenberg fast von allein auf. "Wir brauchen einen Knotenlöser. In der Phase, als wir erfolgreich waren, haben wir immer früh getroffen", sagt Tiffert.



So wie zuletzt im Landespokal gegen den FC Erzgebirge Aue. Da waren es innerhalb von 14 Minuten gleich zwei Tore für die Himmelblauen.