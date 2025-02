Vier Gegentore in drei Spielen - CFC-Trainer Duda: "Stabilität und Mentalität haben wir nicht verloren!"

Chemnitz - Drei Spiele, drei Niederlagen - die jüngste Bilanz gegen den ZFC Meuselwitz spricht nicht für den Chemnitzer FC . 0:1, 1:2 hieß es in der Saison 2023/24. Es folgte das 0:1 in der Hinrunde. Danach wurde Chefcoach Christian Tiffert (43) beurlaubt.

CFC-Trainer Benjamin Duda (36) setzt in Meuselwitz auf defensive Stabilität. © Picture Point/Roger Petzsche

Am Sonntag (13 Uhr) schicken sich die Himmelblauen an, die Negativserie zu durchbrechen. Noch ist nicht zu 100 Prozent klar, ob die Partie ausgetragen werden kann. Zwar wurden am Donnerstag die letzten Schneereste beseitigt. Doch ein Teil des Rasens ist gefroren. Die endgültige Entscheidung fällt am Samstag.



Trainer Benjamin Duda (36) hofft, dass der Anpfiff am Sonntag ertönt. "Wir tun alles dafür und bereiten uns nicht auf einen Ausfall vor", betonte der 36-Jährige: "Wir wollen spielen."

Mit dem 1:2 gegen Jena endete vor zwei Wochen die CFC-Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Insgesamt vier Gegentreffer kassierte die Duda-Elf in den letzten drei Begegnungen.

Zur Erinnerung: Im alten Jahr musste Torwart Daniel Adamczyk (22) in 17 Partien lediglich neunmal hinter sich greifen.