Vier Spiele, drei Platzverweise! CFC-Coach Tiffert: "Das wirkt schon doof"

Chemnitz - Vier Spiele, drei Platzverweise - schwächt sich der CFC in der entscheidenden Phase der Saison selbst?

Auch Kilian Pagliuca (26) hatte e's erwischt. © Picture Point/Gabor Krieg

Gegen Greifswald erwischte es Furkan Kircicek (26), beim BFC Dynamo Kilian Pagliuca (26), zuletzt gegen Halberstadt Niclas Walther (20).



"Wir dürfen nicht jedes Mal, gerade in den englischen Wochen, 40 oder 60 Minuten in Unterzahl spielen. Das kostet Körner. Das müssen wir noch mal ansprechen. Das darf uns nicht passieren", ärgert sich Innenverteidiger Tim Campulka (23).

Routinier Chris Löwe (33) betont: "In den Spielen selbst hatten die Platzverweise keine großen Auswirkungen. Das Problem ist, was danach passiert. Und da zeigte das Fehlen von Furkan und Kilian bei unseren Spielen in Berlin schon Wirkung."

Kircicek bekam für seinen eher harmlosen Schubser im Greifswald-Duell drei Spiele Sperre aufgebrummt. "Das fand ich nicht unbedingt gerechtfertigt", sagt Trainer Christian Tiffert (41): "Ich hoffe dieses Mal auf ein etwas milderes Urteil."