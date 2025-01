Vorm Derby in Zwickau tobt der Konkurrenzkampf beim CFC: "Genau das will ich sehen!"

Der Konkurrenzkampf ist groß, daher geht es im Training beim CFC ordentlich zur Sache - wie hier zwischen Roman Eppendorfer (21, l.) und Manuel Reutter (23). © Picture Point/Gabor Krieg

Für die Startelf in Zwickau sind beide nach monatelanger Regionalliga-Abstinenz sicher noch keine Option.

Festgelegt hat sich Trainer Benjamin Duda (36) bei Tobias Müller (31). Der Kapitän, der nach dem 10. Spieltag mit einer Knieverletzung ausfiel, führt die Himmelblauen am Sonntag wieder aufs Feld.

Im Kader stehen wird auch Fynn Seidel (20), der einzige Winter-Neuzugang. Der 20-Jährige kehrte nach viereinhalb Jahren von der SpVgg Unterhaching in seine Heimatstadt zurück. Mit Niclas Walther (22) fehlt aktuell nur ein Spieler.

Duda hat plötzlich die Qual der Wahl. "Das ist genau das, was du willst. Ich habe ein bisschen das Gefühl in den Monaten, die ich hier bin - man scheut sich schon fast ein bisschen davor: Mensch, jetzt sind alle gesund, alle können spielen. Das gibt sicher Reibereien", sagte der Fußball-Lehrer TAG24.

"Das ist aber genau das, was ich als Trainer will. Ich will die Auswahl, den Konkurrenzkampf. Ich bin nicht hier, um von jedem der beste Freund zu werden. Sondern ich bin Entscheidungsträger. Es gilt das Leistungsprinzip. Wer die beste Leistung bringt, der spielt", so Duda.