Was verbindet diesen CFC-Spieler mit Rapper Luciano und DFB-Star Rüdiger?

Chemnitz - Was verbindet CFC -Profi Johannes Pistol (24, "Ich war schon immer ein begeisterter Kleinfeld-Zocker") mit Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger (32) und Rapper Luciano (31)? Jede Menge!

Siegerjubel beim F.C. Berlin City mit den Team-Kapitänen Antonio Rüdiger und Luciano. © privat

Pistol gehörte zu jenen 10.000 Spielern, die sich vor rund zwei Jahren für die Icon League (gegründet von Weltmeister Toni Kroo, 36, und Influencer Elias Nerlich, 28) bewarben.

200 Kicker schafften es in die engere Auswahl. Sie wurden in Berlin und Frankfurt/Main gecastet. 42 wurden auserwählt. Der Chemnitzer Abwehrspieler war dabei. Pistol: "Ich hatte einen Supertag erwischt, bekam von allen 100 Berliner Spielern die Bestnote."

Es dauerte nicht lange, da flatterten die ersten Angebote ins Haus. Pistol entschied sich für F.C. Berlin City mit den Team-Kapitänen Rüdiger und Luciano.

"Das war einfach das coolste Team", erklärt der gebürtige Hallenser, der zum damaligen Zeitpunkt beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag stand. Cheftrainer Georg-Martin Leopold (48) genehmigte den regelmäßigen Ausflug unters Hallendach. Mit Nils Schätzle (26, heute SV Babelsberg 03) war ein zweiter ZFC-Spieler mit von der Partie.