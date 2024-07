Wegen verletztem Bozic: Wird der CFC nochmal aktiv auf dem Transfermarkt?

Wie lange CFC-Torjäger Dejan Bozic (31) ausfallen wird, steht noch in den Sternen. Eine ungünstige Situation für die Himmelblauen. © picture point/Sven Sonntag

"Es wird nichts zur Saisoneröffnung gegen Dynamo Dresden nächste Woche und auch nichts bis zum ersten oder zweiten Spieltag. Das kann länger dauern!", hatte Coach Christian Tiffert (42) nach der Auerbach-Partie auf Nachfrage bestätigt.



Der 1,94 Meter große Mittelstürmer ist der Zielspieler im Angriff und verpasste bereits in der abgelaufenen Saison die letzten drei Punktspiele verletzungsbedingt.

Ein Ausfall über die ersten Spieltage hinweg würde schwer wiegen. "Es ist natürlich alles andere als optimal, dass mit Dejan Bozic derzeit ein Führungsspieler und Leistungsträger aufgrund anhaltender Probleme nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann. An unseren Transferplanungen hat sich bisher jedoch nichts geändert", meint Sportdirektor in spe Chris Löwe (35).

"Die Situation bietet auch anderen Spielern in unserem Kader die Möglichkeit, sich zu zeigen und noch mehr Verantwortung zu übernehmen."