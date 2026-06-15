Wunsch(los) glücklich: Torwart verlängert und geht beim CFC in die sechste Saison

Im Januar 2020 durfte der damals erst 16 Jahre alte CFC-Torhüter David Wunsch mit dem Drittligisten in der Türkei mittrainieren. © Picture Point/Gabor Krieg

Der gebürtige Riesaer verlängerte seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten um ein weiteres Jahr. Er geht damit bereits in seine sechste Saison als Profi beim CFC.

"Mit David binden wir einen Spieler, der für uns weit mehr ist als nur ein Torhüter. Er sorgt mit seiner täglichen Arbeit dafür, dass wir auf der Torwartposition permanent gefordert werden und ein hohes Leistungsniveau halten. Darüber hinaus identifiziert er sich zu 100 Prozent mit dem Verein und lebt unsere Werte vor. Solche Charaktere sind für eine Kabine enorm wichtig und geben einer Mannschaft zusätzliche Stabilität", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).

Wunsch steht sinnbildlich für das, was den CFC auszeichnet: Leidenschaft, Identifikation, Zusammenhalt. Seit seinem Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum im Jahr 2017 ist Chemnitz seine sportliche Heimat. Er kennt den Verein, die Stadt und die Menschen wie kaum ein anderer Spieler im aktuellen Kader.