Wunsch(los) glücklich: Torwart verlängert und geht beim CFC in die sechste Saison
Chemnitz - TAG24 hatte bereits am 5. Juni über diese Vertragsverlängerung berichtet - am Montag meldete der Chemnitzer FC offiziell Vollzug: Torhüter David Wunsch (23) bleibt ein Himmelblauer!
Der gebürtige Riesaer verlängerte seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten um ein weiteres Jahr. Er geht damit bereits in seine sechste Saison als Profi beim CFC.
"Mit David binden wir einen Spieler, der für uns weit mehr ist als nur ein Torhüter. Er sorgt mit seiner täglichen Arbeit dafür, dass wir auf der Torwartposition permanent gefordert werden und ein hohes Leistungsniveau halten. Darüber hinaus identifiziert er sich zu 100 Prozent mit dem Verein und lebt unsere Werte vor. Solche Charaktere sind für eine Kabine enorm wichtig und geben einer Mannschaft zusätzliche Stabilität", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).
Wunsch steht sinnbildlich für das, was den CFC auszeichnet: Leidenschaft, Identifikation, Zusammenhalt. Seit seinem Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum im Jahr 2017 ist Chemnitz seine sportliche Heimat. Er kennt den Verein, die Stadt und die Menschen wie kaum ein anderer Spieler im aktuellen Kader.
David Wunsch trug im Alter von 14 Jahren erstmals das CFC-Trikot
"Ich freue mich sehr, auch in Zukunft Teil dieses besonderen Vereins zu sein. Der CFC ist für mich weit mehr als nur ein Fußballverein, denn ich trage dieses Trikot mittlerweile seit meinem 14. Lebensjahr. Mit dem Club verbinde ich unzählige Erinnerungen, besondere Momente und viele Emotionen", erklärt Wunsch.
Er streifte sich im Alter von 14 Jahren erstmals das CFC-Trikot über, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem festen Bestandteil des Vereins. Im Januar 2020 nahm ihn der damalige Chefcoach Patrick Glöckner (49) - der CFC spielte in der 3. Liga - mit in die Türkei ins Winter-Trainingslager. Da war Wunsch 16 Jahre jung.
Sein Profidebüt feierte er am 15. Mai 2022 beim 5:0-Heimsieg gegen Tasmania Berlin. Mittlerweile stehen 33 Einsätze in der Regionalliga Nordost zu Buche, davon 13 ohne Gegentor.
Als neue Nummer eins hatten die Chemnitzer David Richter (27) vom Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag genommen.
Die Position des dritten Torhüters wird in der kommenden Spielzeit U-19-Keeper Lukas Schunter (17) übernehmen. Er trainierte bereits in der abgelaufenen Saison in Teilen bei den Profis mit.
Titelfoto: Chemnitzer FC