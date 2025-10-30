90-Millionen-Verhandlungen mit China-Riese: Heißt Frankfurts Stadion bald ganz anders?

Frankfurt am Main - Ob sich die SGE-Fans darüber freuen werden? Eintrachts Sportbosse haben mit dem chinesische Autohersteller BYD verhandelt - dabei ging es unter anderem um den zukünftigen Namen des Frankfurter Stadions.

Für einen Mega-Deal reiste Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (54) mit weiteren SGE-Verantwortlichen im September nach China. © Roberto Pfeil/dpa

Wirtschaftlich und finanziell steht die SGE mittlerweile so gut da wie kaum zuvor. Um diese positive Entwicklung auch in Zukunft voranzutreiben, benötigt der hessische Bundesligist starke Partner und lukrative Deals.

Über einen solchen Deal wurde der aktuellen Ausgabe der Sportbild zufolge vor Kurzem in China verhandelt.

Demnach reiste Eintrachts Vorstandssprecher Axel Hellmann (54) zusammen mit Vizepräsident Armin Kraaz (60) und Samy Hamama (42, Leiter Internationale Angelegenheiten) im September in die chinesische 18-Millionen-Metropole Shenzhen.

Vor Ort verhandelten sie mit dem Elektro-Riesen BYD (Bild Your Dreams) über einen Mega-Coup!

Spannendstes Thema hierbei waren die Namensrechte für den "Deutsche Bank Park", die im Sommer 2027 auslaufen. Für die Deutsche Bank bestehe zwar die Möglichkeit, das Arbeitspapier zu verlängern, dass Deutschlands größte Privatbank mit dem chinesischen Milliardenkonzern mithalten kann, scheint allerdings mehr als unwahrscheinlich.