Eintracht will Hoffenheims Moerstedt: Angebot soll bereits vorliegen

Frankfurt am Main/Sinsheim - Auf der Suche nach Verstärkungen in der Offensive soll sich Eintracht Frankfurt intensiv um U20-Nationalspieler Max Moerstedt von der TSG 1899 Hoffenheim bemühen.

In dieser Saison absolvierte Max Moerstedt (19, l.) neun Einsätze für die TSG - alle von der Bank aus, wie hier beim 4:2-Sieg bei Union Berlin. © Soeren Stache/dpa

Laut der "Frankfurter Rundschau" soll dem 19-Jährigen ein Angebot der Hessen für einen Wechsel im kommenden Sommer vorliegen.

Jetzt muss sich Moerstedt demnach entscheiden, ob er sich bei den Adlerträgern einer neuen Herausforderung stellen will oder doch seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei der TSG verlängert. Der Ausgang sei laut FR noch völlig offen.

Außerdem müsste die SGE bei einem Transfer im Sommer 2026 eine Ablöse zahlen. Laut "Transfermarkt.de" beträgt der Marktwert des 1,94 Meter großen Mittelstürmers sieben Millionen Euro. Aufgrund der nur noch kurzen Vertragslaufzeit dürfte die Eintracht wohl auch nicht viel tiefer in die Tasche greifen müssen.

Moerstedt sorgte kürzlich bei der U20 für Furore. So feierte er am 10. Oktober 2025 im Rahmen der U20 Elite League beim 1:2 gegen Portugal sein Debüt und steuerte direkt einen Treffer bei. In den folgenden drei Einsätzen gelangen ihm drei weitere Tore und zwei Assists.