Eintracht will Hoffenheims Moerstedt: Angebot soll bereits vorliegen
Frankfurt am Main/Sinsheim - Auf der Suche nach Verstärkungen in der Offensive soll sich Eintracht Frankfurt intensiv um U20-Nationalspieler Max Moerstedt von der TSG 1899 Hoffenheim bemühen.
Laut der "Frankfurter Rundschau" soll dem 19-Jährigen ein Angebot der Hessen für einen Wechsel im kommenden Sommer vorliegen.
Jetzt muss sich Moerstedt demnach entscheiden, ob er sich bei den Adlerträgern einer neuen Herausforderung stellen will oder doch seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei der TSG verlängert. Der Ausgang sei laut FR noch völlig offen.
Außerdem müsste die SGE bei einem Transfer im Sommer 2026 eine Ablöse zahlen. Laut "Transfermarkt.de" beträgt der Marktwert des 1,94 Meter großen Mittelstürmers sieben Millionen Euro. Aufgrund der nur noch kurzen Vertragslaufzeit dürfte die Eintracht wohl auch nicht viel tiefer in die Tasche greifen müssen.
Moerstedt sorgte kürzlich bei der U20 für Furore. So feierte er am 10. Oktober 2025 im Rahmen der U20 Elite League beim 1:2 gegen Portugal sein Debüt und steuerte direkt einen Treffer bei. In den folgenden drei Einsätzen gelangen ihm drei weitere Tore und zwei Assists.
Im DFB-Pokal Doppelpack für Joker Moerstedt
Der gebürtige Mannheimer durchlief in der Jugend Stationen beim Karlsruher SC und Bayern München, ehe er 2023 in die U17 der TSG wechselte. Seit Anfang 2024 gehört er zum Profikader bei den Kraichgauern.
In der vergangenen Saison wechselte er zwischen der Bundesliga- und der Regionalmannschaft der TSG. Und auch in dieser Spielzeit reichte es bislang lediglich zu neun Kurzeinsätzen in der Bundesliga.
Dafür gelangen ihm beim 4:0 bei Hansa Rostock in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals als Joker noch zwei Buden.
Mit William Osula soll bereits alles klar für einen Winter-Transfer sein
Bereits während des Winter-Transferfensters soll bei Eintracht Frankfurt zudem der dänische Nationalstürmer William Osula (22) von Newcastle United verpflichtet werden. Hinsichtlich dieser Personalie sei bereits alles klar, berichtet "Bild".
Demnach soll Osula einen Fünfjahresvertrag mit einem Grundgehalt von jährlich 2,5 Millionen Euro plus Boni erhalten. Als Ablösesumme stünden 20 bis 25 Millionen Euro im Raum, heißt es.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa