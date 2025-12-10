Pyro auf Barca-Fans geworfen? SGE-Vorstand Reschke widerspricht Augenzeugen

Barcelona/Frankfurt am Main - Wieder Ärger um SGE-Chaoten! Eintracht Frankfurts Anhänger haben sich bei der 1:2-Niederlage in Barcelona einmal mehr von ihrer unschönen Seite gezeigt. Verwirrung gibt es auch um Aussagen von Vorstandsmitglied Philipp Reschke (53).

Zahlreiche Bengalos wurden im Frankfurter Auswärtsblock gezündet. Eine davon soll auch in die neutralen Zuschauerränge geflogen sein. © JOSEP LAGO/AFP

Lautstark und leidenschaftlich unterstützten viele Eintracht-Fans ihre Adlerträger am Dienstagabend im Champions-League-Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona im wiedereröffneten Camp Nou.

Doch einigen anscheinend Unbelehrbaren schien der reine Support abermals nicht genug zu sein!

Im Internet kursierende Videoaufnahmen der Frankfurter Kurve zeigen, wie volle Bierbecher in die zugegeben mindestens unglücklich platzierten neutralen Fans unterhalb des Auswärtsblocks fliegen.

Zudem wurden zahlreiche Pyro-Fackeln gezündet sowie die Sicherheitsglaswand zertrümmert.

Gegenüber hr-sport erklärte Eintracht-Vorstand Reschke dazu: "Nach dem 1:0 wurden sieben Bengalos entzündet - keiner davon geworfen. Der Bengalo nach dem 2:1-Treffer der Katalanen wurde zuerst in dem Block links unterhalb des Gastbereichs entzündet und nach oben geworfen über die Plexiglas-Scheibe in den Gastbereich."

Weiter berichtet er, dass die Fackel "anschließend nach einigen Sekunden leider auch von dort wieder zurück" geworfen worden sei.