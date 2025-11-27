Burkardt-Schock für Eintracht Frankfurt: So lange fällt der Stürmer aus

Frankfurt am Main - Nach der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo in der Champions-League am Mittwochabend folgt jetzt die nächste Hiobsbotschaft für Eintracht Frankfurt : Jonathan Burkardt (25) wird "bis auf Weiteres" ausfallen!

Jonathan Burkardt (25, r.) war im Spiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwochabend unglücklich aufgekommen und konnte mit einer Wadenverletzung nicht mehr weiterspielen. © Uwe Anspach/dpa

Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit. Demnach hat Burkardt eine Muskelverletzung in der Wade erlitten.

Eine Schätzung, wann der Stürmer möglicherweise auf den Platz zurückkehren kann, gaben die Hessen nicht ab. Wie die "Bild" aber unter Berufung auf interne Quellen bei der SGE berichtet, gehe man davon aus, dass der 25-Jährige in diesem Jahr nicht mehr auflaufen kann.

Damit würde Burkardt in den fünf verbliebenen Pflichtspielen - vier in der Bundesliga und eine Partie in der Champions League - nicht zur Verfügung stehen.

Besonders bitter ist das für die Adlerträger auch deshalb, weil der Nationalspieler zurzeit mit seinen elf Toren in Bundesliga und Champions League der einzige treffsichere Stürmer bei der Eintracht ist.