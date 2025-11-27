Burkardt-Schock für Eintracht Frankfurt: So lange fällt der Stürmer aus
Frankfurt am Main - Nach der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo in der Champions-League am Mittwochabend folgt jetzt die nächste Hiobsbotschaft für Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt (25) wird "bis auf Weiteres" ausfallen!
Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit. Demnach hat Burkardt eine Muskelverletzung in der Wade erlitten.
Eine Schätzung, wann der Stürmer möglicherweise auf den Platz zurückkehren kann, gaben die Hessen nicht ab. Wie die "Bild" aber unter Berufung auf interne Quellen bei der SGE berichtet, gehe man davon aus, dass der 25-Jährige in diesem Jahr nicht mehr auflaufen kann.
Damit würde Burkardt in den fünf verbliebenen Pflichtspielen - vier in der Bundesliga und eine Partie in der Champions League - nicht zur Verfügung stehen.
Besonders bitter ist das für die Adlerträger auch deshalb, weil der Nationalspieler zurzeit mit seinen elf Toren in Bundesliga und Champions League der einzige treffsichere Stürmer bei der Eintracht ist.
Wahi und Batshuayi keine Alternativen, Hoffen auf Can Uzun
Sowohl Elye Wahi (22) als auch Michy Batshuayi (32) laufen ihrer Form meilenweit hinterher und gelten kaum als Alternative. Auch der im Spiel gegen Atalanta für Burkardt eingewechselte Jean-Mattéo Bahoya (20) weiß zurzeit nicht zu überzeugen und ist auch kein Mann für das Sturmzentrum.
Ein wenig Hoffnung macht in diesem Zusammen, dass mit Can Uzun (20) der zweitbeste Torschütze der SGE (sechs Tore, vier Vorlagen) nach seiner Muskelverletzungen Anfang Dezember auf den Platz zurückkehren könnte.
Jonathan Burkardt war in der Partie am Mittwochabend unglücklich aufgekommen und hatte sich gleich darauf an die Wade gefasst. Nach einer kurzen Behandlung war klar, dass es für ihn nicht mehr weitergeht.
Von zwei Betreuern gestützt humpelte der 25-Jährige vom Platz. Kurz darauf fielen dann auch die drei Gegentore.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa