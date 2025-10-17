Abschied möglich? Vertragsverlängerung von Götze wird zur Hängepartie - daran hapert's
Frankfurt am Main - Der Vertrag von WM-Held Mario Götze (33) bei Eintracht Frankfurt läuft im nächsten Sommer aus. Bleibt er der SGE darüber hinaus erhalten oder geht er?
Knapp sechs Monate ohne Startelfeinsatz und nur 77 Spielminuten in der laufenden Saison: Miese Werte, die für Mario Götze bei den Adlerträgern derzeit zu Buche stehen.
Zufrieden sein kann der 33-Jährige damit freilich nicht - zumal sich sein 2026 auslaufendes Arbeitspapier bei genügend Einsätzen automatisch verlängern würde.
Solch eine Option soll Götze nämlich laut Sky Sport in seinem Vertrag verankert haben.
SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) müsste also unabhängig davon Götzes Vertrag verlängern, falls beide Seiten damit einverstanden wären.
Hierüber gab es bereits erste Gespräche, die durchaus positive verliefen.
Sowohl Klub als auch der Edeltechniker können sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen - neue Verhandlungsrunden sind demnach für den Dezember angesetzt.
Mario Götze möchte irgendwann in die amerikanische MLS wechseln
Gegenüber der Eintracht habe Götze Sky-Informationen zufolge bislang ausgeschlossen, schon jetzt in die MLS zu wechseln, die irgendwann sein erklärtes Ziel ist.
Auch aus dem Grund, dass Shootingstar Can Uzun (19) aktuell auf Götzes Lieblingsposition im offensiven Zentrum fest gesetzt ist, wird der hessische Bundesligist abwägen, inwiefern eine Verlängerung mit Götze, der zu den Frankfurter Topverdienern zählt, Sinn ergibt.
Möglicherweise geschieht dies nur, wenn er in Sachen Gehalt zu Abstrichen bereit ist.
Bis alles in trockenen Tüchern ist, bleibt es in der Causa Götze also weiter spannend.
Titelfoto: Canales Carvajal/dpa