Umstrittener Last-Minute-Elfer rettet Eintracht-Punkt gegen Wolfsburg

Frankfurt am Main - Erlösung in der Nachspielzeit: Ohne Stürmerstar Jonathan Burkardt erkämpft sich Eintracht Frankfurt am 12. Spieltag der Bundesliga mit einem umstrittenen Strafstoß ein 1:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg

Jean-Mattéo Bahoya (l.) war für den verletzten Jonny Burkardt in die Startelf gerückt, dafür ging Ansgar Knauff in die Spitze. © Thomas Frey/dpa

In einer ausgeglichenen Partie sorgte Aaron Zehnter für die Führung der Gäste (67.). Der eingewechselte Michy Batshuayi glich in der Nachspielzeit per Foulelfmeter aus (90.+6).

Die große Frage bei den Hessen vor der Partie war natürlich, wer den verletzten Burkardt ersetzen soll: Michy Batshuayi oder Elye Wahi? Weder noch, neben Ritsu Doan und Ansgar Knauff rückte Jean-Mattéo Bahoya für die Offensive ins Team, Knauff ging in die Spitze. Batshuayi nahm zunächst auf der Bank Platz, Wahi war gar nicht im Kader; eine sportliche Entscheidung, sagte SGE-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie.

Und die neue Sturm-Formation funktionierte zunächst recht gut und wirbelte die Abwehr der Wölfe ein ums andere Mal durcheinander. So in der 12. Minute, als Bahoya vorbildlich Mario Götze bediente, der links in den Strafraum eingedrungen war, allerdings knapp am rechten Pfosten vorbeizog.

Aber auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten; die größte Amoura, der nach einer weiten und perfekt getimten Flanke von Christian Eriksen den Ball aus elf Metern über den heraus geeilten Michael Zetterer aber auch über die Torlatte lupfte (22.).

Es entwickelten sich recht muntere erste 45 Minuten, in denen die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff großes Glück hatten: Keeper Kamil Grabara faustete eine Chaibi-Ecke direkt vor der Füße von Arthur Theate, doch dessen Schuss aus sieben Metern konnte Yannick Gerhardt für den bereits geschlagenen Schlussmann abwehren (42.). So blieb es beim 0:0 zur Halbzeit.