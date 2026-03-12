Abschiedsgedanken bei Krösche: Bayern offenbar kein Thema - Rückt der BVB in den Fokus?

Frankfurt am Main - Berichte über einen möglichen vorzeitigen Abschied von Markus Krösche (45) bei Eintracht Frankfurt gibt es bereits, aber welche Bundesligisten kämen dabei überhaupt als nächste Station infrage?

Falls Max Eberl (52, r.) seinen Job verliert, wird Markus Krösche (45) wohl eher nicht dessen Nachfolger beim FC Bayern München. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Marcus Brandt/dpa

Zuletzt mehrten sich die Meldungen über die Wechselgedanken von SGE-Sportvorstand Markus Krösche. Demzufolge soll mehr denn je offen sein, ob er seinen bis 2028 laufenden Vertrag bei der Eintracht erfüllt.

Abhängig ist seine Entscheidung dabei von der zukünftigen Ausrichtung der Adlerträger, aber sicher auch von verlockenden Angeboten der Konkurrenz.

Beim FC Bayern München steht Max Eberl (52) abermals zur Diskussion.

Laut der "Sport Bild" ist der Rekordmeister jedoch nicht an Krösche interessiert, sondern glaubt eher an die eigenen Kräfte von Jan-Christian Dreesen (58) und Sportdirektor Christoph Freund (48).

Offen ist die Management-Frage hingegen beim zweiten großen Leuchtturm des deutschen Fußballs.