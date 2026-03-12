Abschiedsgedanken bei Krösche: Bayern offenbar kein Thema - Rückt der BVB in den Fokus?
Frankfurt am Main - Berichte über einen möglichen vorzeitigen Abschied von Markus Krösche (45) bei Eintracht Frankfurt gibt es bereits, aber welche Bundesligisten kämen dabei überhaupt als nächste Station infrage?
Zuletzt mehrten sich die Meldungen über die Wechselgedanken von SGE-Sportvorstand Markus Krösche. Demzufolge soll mehr denn je offen sein, ob er seinen bis 2028 laufenden Vertrag bei der Eintracht erfüllt.
Abhängig ist seine Entscheidung dabei von der zukünftigen Ausrichtung der Adlerträger, aber sicher auch von verlockenden Angeboten der Konkurrenz.
Beim FC Bayern München steht Max Eberl (52) abermals zur Diskussion.
Laut der "Sport Bild" ist der Rekordmeister jedoch nicht an Krösche interessiert, sondern glaubt eher an die eigenen Kräfte von Jan-Christian Dreesen (58) und Sportdirektor Christoph Freund (48).
Offen ist die Management-Frage hingegen beim zweiten großen Leuchtturm des deutschen Fußballs.
Wird es zwischen Markus Krösche und Borussia Dortmund ernst?
Denn: Bei Borussia Dortmund sollen die 2027 auslaufenden Verträge von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49) und Sportdirektor Sebastian Kehl (46) neuesten Medienberichten zufolge zumindest nicht frühzeitig verlängert werden.
Stattdessen sollen beide Verantwortlichen bis zum Sommer beziehungsweise über die kommenden Monate bewertet werden. Erst danach soll eine Entscheidung fallen.
Bei den Westfalen brodelt es bei genannten Personalien schon lange. Vor allem die schwachen Neuzugänge und die Kaderzusammenstellung sind immer wieder Thema.
Hier könnte sich eine Chance für Krösche ergeben, die für den 45-Jährigen sicher verlockend wäre und mit der er den nächsten Karriereschritt gehen könnte.
Klar ist: Sollte wirklich ein konkretes Angebot des BVB für Krösche eingehen, wird der 45-Jährige für die Eintracht wohl nur schwer zu halten sein.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa