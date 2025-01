"Alle wollen, dass er bleibt": Matchwinner Marmoush weiter Topthema bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main/Hamburg - Omar Marmoush (25) war beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt beim FC St. Pauli Matchwinner und bester Mann auf dem Platz. Nach wie vor ist der Ägypter das bestimmende Gesprächsthema bei den Adlerträgern.

"Ich habe ja vorher schon betont, dass sich sicherlich alle wünschen, dass er bleibt", so der 44-Jährige weiter.

"Man hat gesehen, dass Omar fokussiert war, dass er da war, dass er versucht hat, der Mannschaft zu helfen und am Ende hat er natürlich mit dieser tollen Aktion seine Topklasse gezeigt", sagte Toppmöller.

Doch auf dem Platz zeigte der 25-Jährige, dass er voll hinter seinem aktuellen Verein steht. Er war Dreh- und Angelpunkt in der SGE-Offensive, zeigte eine hervorragende Leistung, die er mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0 in der 32. Minute krönte.

Sollte Omar Marmoush gehen, dann dürften sich Eintracht Frankfurt und Sportvorstand Markus Krösche (44) zumindest über klingelnde Kassen freuen. © Swen Pförtner/dpa

Allerdings scheint ein Verleib des wohl zurzeit wichtigsten Spielers der Eintracht immer unwahrscheinlicher.

Denn bereits vor dem Spiel bestätigte Sportvorstand Markus Krösche (44) beim Sender "Sky": "Es gibt ein Interesse eines Klubs, mehr aber bisher nicht." Und auch wenn dies Krösche offen ließ, ist klar: Beim Interessenten handelt es sich um den englischen Meister Manchester City.

Dementsprechend ungewiss ist es, ob Dino Toppmöller in der anstehenden Englischen Woche mit den schweren Heimspielen am Dienstag gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/Sky) und am Freitag gegen den BVB (20.30 Uhr) auf seinen Top-Torjäger zurückgreifen wird können.

"Ich kann das nicht zu 100 Prozent beantworten. Das sage ich auch ganz ehrlich", sagte Krösche dazu.

Er wolle zwar die Mannschaft zusammenhalten, "es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches. Bisher sehe ich nichts Außergewöhnliches."

Aber das kann ja noch kommen. Wie verschiedene Medien berichteten, könnte bereits Anfang der kommenden Woche ein konkretes Angebot für Marmoush auf Krösches Tisch liegen.