Auch der BVB und PSG wollen ihn: Eintracht an Kroatien-Star Baturina dran?

Frankfurt am Main - Ist bei Eintracht Frankfurt der nächste Jungstar im Anflug? Wie das französische Portal " Footmercal.net " berichtet, sollen die Hessen großes Interesse am 22-jährigen kroatischen Nationalspieler Martin Baturina von Dinamo Zagreb haben.

Bislang elfmal trug Martin Baturina (22, oben) das Trikot der kroatischen A-Nationalmannschaft. © Armando Franca/AP

Demnach habe sich sein Berater bereits nach Frankfurt begeben, um konkret mit den Verantwortlichen der SGE über einen Wechsel im kommenden Sommer zu reden.

Allerdings soll die Eintracht große und sehr namhafte Konkurrenz in ihrem Bemühen um Baturina haben. So soll sich neben Borussia Dortmund, Manchester United und Atlético Madrid vor allem auch Paris Saint-Germain mit dem offensiven Mittelfeldspieler beschäftigen.

Der 22-Jährige ist seit der Jugend bei Dinamo, wo er bereits mit 18 Jahren den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hatte. Beim kroatischen Double-Sieger spielte er sich vor allem mit seinen Auftritten in der Champions League in dieser Saison in die Notizbücher der europäischen Topklubs.

Baturina stand in allen achte Partien der Vorrunde von Beginn an auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore, unter anderem beim 2:1 gegen die AC Mailand am 8. Spieltag.

Trotz dieses Sieges gelang es Dinamo nicht, sich für die Play-offs zu qualifizieren. Lediglich das schlechtere Torverhältnis führte dazu, dass der kroatische Rekordmeister als 25. ganz knapp nach der Ligaphase die Segel streichen musste.