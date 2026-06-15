Auch Transfer-Guru berichtet: Krösche offenbar kurz vor Wechsel zu AC Mailand

Frankfurt am Main - Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) zur AC Mailand rückt nach italienischen Medienberichten offenbar immer näher.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45) steht offensichtlich in konkreten Verhandlungen mit dem italienischen Traditionsklub AC Mailand. © Andreas Arnold/dpa

Krösche und sein Vertrauter Timmo Hardung (36) befinden sich laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem italienischen Topklub.

Sky Italia meldete, dass die Milan-Bosse Gerry Cardinale (59) und Zlatan Ibrahimovic (44) in Kontakt seien mit Frankfurt. Der Transferexperte Matteo Moretto spricht gar von einer mündlichen Einigung.

"Nachdem die Trainerfrage geklärt ist, dürfte der nächste Puzzlestein der Technische Direktor sein, wobei Markus Krösche klar im Vorteil ist", schreibt die "Gazzetta".

Neuer Chefcoach wird nach Medienberichten der Portugiese Ruben Amorim (41, zuletzt Manchester United).

Krösche selbst und die Eintracht haben die Berichte bisher nicht kommentiert. Er ist seit fünf Jahren Sportvorstand bei der Eintracht und hat noch einen Vertrag bis 2028.

In seiner Amtszeit in Frankfurt traf er immer wieder sehr gute Transferentscheidungen und avancierte damit zum deutschen Top-Manager.