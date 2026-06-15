Wildert die Eintracht bei Augsburg? Diesen Star wollen die Frankfurter
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll Interesse am deutschen U21-Nationalspieler Mert Kömür vom FC Augsburg haben.
Das berichtet das Fußball-Portal "90plus". Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler stammt aus der FCA-Jugend und gehört seit 2023 zum Profikader der Fuggerstädter. Schon in der Saison 2024/25 spielte sich Kömür in den erweiterten Kreis der Stammkräfte.
In der vergangenen Spielzeit zählte er unter Trainer Sandro Wagner (38) zunächst zur ersten Elf, bekam dann aber unter Wagners Nachfolger Manuel Baum (46) - auch wegen einiger Formschwankungen - mehr Auszeiten.
Dennoch kam Kömür 2025/26 auf 28 Einsätze in der Bundesliga, in denen ihm zwei Tore und vier Vorlagen gelangen.
Dadurch spielte sich der gebürtige Dachauer nicht nur in die U21, für die er im vergangenen Oktober sein Debüt gab, sondern auch in den Fokus mehrerer europäischer Topklubs.
Sein Marktwert steigerte sich von fünf Millionen zu Saisonbeginn auf mittlerweile zwölf Millionen Euro.
Ab zehn Millionen Euro soll der FC Augsburg einen Transfer von Mert Kömür in Betracht ziehen
Der Sohn eines türkischstämmigen Vaters und einer deutschen Mutter zählt zu den vielversprechendsten Offensivtalenten der Bundesliga.
Kömür ist beidfüßig und ein passsicherer Kreativspieler, der als Vorbereiter aber auch als Vollstrecker glänzen kann. Zudem ist der 1,84 Meter große Kicker sehr laufstark und verfügt über eine gute Physis.
In der Offensive ist er flexibel einsetzbar, kann sowohl als klassischer Zehner oder als Achter auflaufen. Auch als hängende Spitze hat er schon gespielt und besitzt trotz seiner Erfahrung aus 75 Bundesligaspielen noch viel Entwicklungspotenzial.
Und obwohl sein Vertrag in Augsburg im Sommer 2025 vorzeitig bis 2029 verlängert wurde, soll der Verein laut "90plus" unter gewissen Umständen durchaus bereit sein, Kömür ziehen zu lassen. Dafür soll der FCA aber eine Ablösesumme von mindestens zehn Millionen Euro erwarten.
Allerdings soll die SGE nicht der einzige Klub sein, der den Spieler auf dem Schirm hat. Unter anderem die AS Monaco, die AS Roma, der FC Porto und Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig beobachten den 20-Jährigen demnach intensiv.
Titelfoto: Harry Langer/dpa