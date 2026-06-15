Wildert die Eintracht bei Augsburg? Diesen Star wollen die Frankfurter

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll Interesse am deutschen U21-Nationalspieler Mert Kömür vom FC Augsburg haben.

Mert Kömür (r.) bejubelt mit Michael Gregoritsch (l.) den Treffer von Robin Fellhauer (M.) zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. © Harry Langer/dpa

Das berichtet das Fußball-Portal "90plus". Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler stammt aus der FCA-Jugend und gehört seit 2023 zum Profikader der Fuggerstädter. Schon in der Saison 2024/25 spielte sich Kömür in den erweiterten Kreis der Stammkräfte.

In der vergangenen Spielzeit zählte er unter Trainer Sandro Wagner (38) zunächst zur ersten Elf, bekam dann aber unter Wagners Nachfolger Manuel Baum (46) - auch wegen einiger Formschwankungen - mehr Auszeiten.

Dennoch kam Kömür 2025/26 auf 28 Einsätze in der Bundesliga, in denen ihm zwei Tore und vier Vorlagen gelangen.

Dadurch spielte sich der gebürtige Dachauer nicht nur in die U21, für die er im vergangenen Oktober sein Debüt gab, sondern auch in den Fokus mehrerer europäischer Topklubs.

Sein Marktwert steigerte sich von fünf Millionen zu Saisonbeginn auf mittlerweile zwölf Millionen Euro.