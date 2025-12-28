Eintracht Frankfurt-Vorstandssprecher mahnt: "Zu viel Wohlfühloase"

Frankfurt am Main - Beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt herrscht nach dem dritten Platz der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga derzeit "ein bisschen zu viel Wohlfühloase" - meint der Vorstandssprecher der Hessen in einem Interview bei Eintracht-TV.

Axel Hellmann (54), der Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG, blickt mit Sorge auf die Mannschaft des Bundesligisten. © Arne Dedert/dpa

"Es ist an der Zeit, das im Winter mal zu reflektieren und ein paar Dinge neu zu justieren - im gesamten Betrieb, in der gesamten Eintracht", erklärte Axel Hellmann (54).

Die Teilnahme an der Champions League sei die absolute Ausnahme bei den Frankfurtern. "Unser Brot- und Butter-Geschäft ist die Bundesliga, unser Brot- und Butter-Geschäft ist die Qualifikation für europäische Wettbewerbe: Conference League, Euro League und im wundervollsten Fall die Champions League", betonte der 54-Jährige. "Das ist der Maßstab. Mit 70, 80 Prozent wird es nirgends funktionieren."

Die Bilanz von Cheftrainer Dino Toppmöller sei jedoch eine "absolute Erfolgsbilanz", der 45-Jährige habe auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt.

Hellmann fehlt es aber in dessen Mannschaft an der Intensität: "Da müssen wir zuallererst ran."