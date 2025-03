Banner-Eklat war Fan-Willkür: Frankfurts Ex-Manager Bobic findet klare Worte!

Frankfurt am Main/Bochum - Zum dritten Mal blockieren Banner in Bochum Fluchtwege. Diesmal sind Frankfurter Fußball-Fans schuld. Der ehemalige Eintracht-Manager Fredi Bobic findet klare Worte.

Der Stein des Anstoßes: Ordner hängen das beanstandete Banner ab. © Anke Wälischmiller/dpa

Das sei "reine Willkür" der Frankfurter Fans gewesen, urteilte der 53-Jährige. Eintracht Frankfurt habe nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren in Bochum gespielt, die Eintracht-Anhänger seien sicher auch in den vergangenen Jahren im Bochumer Stadion gewesen.

"Und da war das eben nicht so. Also es ist Willkür, reine Willkür, zeigen vielleicht, wer der Stärkere ist. Geht nicht, geht nicht", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in der Talkrunde "Sky90".

Das Bundesliga-Spiel VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt war mit 50-minütiger Verspätung angepfiffen worden. Grund dafür war das altbekannte Bochumer Problem mit den Zaunfahnen.

Ein Banner der SGE-Fans verdeckte im Gästebereich einen Fluchtweg und wurde trotz mehrmaliger Aufforderung des Stadionsprechers nicht entfernt. Schiedsrichter Felix Zwayer (43), der die Profis zunächst in die Kabinen zurückgeschickt hatte, hatte mit Spielabbruch gedroht.

Das sei vollkommen zu Recht gewesen, sagte Bobic. "Ich bin sogar davon ausgegangen nach 45 Minuten, dass das Ding abgebrochen wird und Bochum mal wieder drei Punkte am Tisch kriegt, am grünen", sagte Bobic.

Bereits das 1:1 bei Union Berlin war nach einem Feuerzeug-Wurf auf VfL-Keeper Patrick Drewes vom Sportgericht als Sieg für Bochum gewertet worden.