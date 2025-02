Batshuayi in der Startelf: Eintracht Frankfurt holt Punkt in Mönchengladbach

Frankfurt am Main/Mönchengladbach - Beim Debüt vom neuen Stürmerstar Michy Batshuayi kam Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Neuzugang Michy Batshuayi durfte nach seinem Last-Minute-Wechsel zu Eintracht Frankfurt direkt in die Startelf. © Federico Gambarini/dpa

Trainer Dino Toppmöller hatte den Neuzugang sogar in die Startelf gepackt. Der Belgier wirkte emsig und motiviert, ihm fehlte allerdings noch die Anbindung ans Spiel der Adlerträger. In der 57. Minute war dann Schluss, für ihn kam Edeljoker Can Uzun.

Auch der zweite prominente Neuzugang Elye Wahi bekam in der Schlussphase noch ein paar Minuten Einsatzzeit und zeigte gute Ansätze.

Die Hausherren hatten das Spiel in der Anfangsphase schnell an sich gerissen und dominierten das Geschehen auf dem Platz. Die Eintracht tat sich schwer und hatte zunächst viele Ballverluste im Aufbauspiel.

Folgerichtig erzielten die Fohlen den Führungstreffer: Der überraschend in die Startelf gerückte Florian Neuhaus flankte aus dem rechten Halbfeld mustergültig in den SGE-Strafraum, wo sich Tim Kleindienst am Fünfer im Kopfballduell gegen Tuta durchsetzte und zum 1:0 verwandelte (26.).

Die Gäste schlugen aber sofort mit ihrer ersten gefährlichen Aktion zurück. Die Borussia bekam die Kugel im eigenen Strafraum nicht geklärt, die schließlich zu Hugo Larsson gelangte.

Der Schweden zog aus 17 Metern ab, Keeper Moritz Nicolas konnte den Ball noch an die Latte lenken, doch Hugo Ekitiké schob den Abpraller zum 1:1 ein (31.).