VAR-Ärger und dämlicher Platzverweis: SGE unterliegt Leverkusen im Kampf um Europa

Frankfurt am Main - Seit sechs Bundesliga-Spielen ohne Sieg! Eintracht Frankfurt verliert zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:3 (0:0). Diskussionen gibt es um ein äußerst strittiges und zugleich spielentscheidendes Schiedsrichterurteil sowie um Ellyes Skhiri.

Schiedsrichter Robert Schröder schaute sich die elfmeterreife Zweikampfszene zwar am Bildschirm an, fällte aber trotzdem eine klare Fehlentscheidung. © Marc Schüler/dpa

Große Aufregung direkt in der Anfangsphase: Leverkusens Kapitän Robert Andrich traf nach einem Einwurf in den Sechzehner statt den Ball klar den Unterschenkel von Arnaud Kalimuendo, der deshalb nicht zum Abschluss kam und zu Boden ging, doch ein Elfmeterpfiff bleibt zunächst aus (5. Minute).

Nach minutenlangen Diskussionen mit dem VAR ging Schiedsrichter Robert Schröder schließlich raus an den Monitor, um sich die Szene noch einmal anzuschauen.

Aber auch nach Ansicht der Bilder blieb Schröder bei seiner Entscheidung und gab keinen Strafstoß, was nicht nur im Stadion für mächtig Verwirrung sorgte. Manche würden sogar sagen - klare Fehlentscheidung (8.)!

Und für die eigentlich gut gestarteten Frankfurter kam es im Anschluss knüppeldick. Erst traf Arthur nach feiner Hackenablage von Grimaldo zum 1:0 (26.), dann erhöhte Malik Tillman für die Gäste auf 2:0 (33.).

Die Adlerträger agierten danach abermals völlig verunsichert und hatten bis zur Pause keine adäquaten Antworten parat. Es blieb dementsprechend vorerst beim 2:0 für die Bayer-Elf.