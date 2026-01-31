VAR-Ärger und dämlicher Platzverweis: SGE unterliegt Leverkusen im Kampf um Europa
Frankfurt am Main - Seit sechs Bundesliga-Spielen ohne Sieg! Eintracht Frankfurt verliert zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:3 (0:0). Diskussionen gibt es um ein äußerst strittiges und zugleich spielentscheidendes Schiedsrichterurteil sowie um Ellyes Skhiri.
Große Aufregung direkt in der Anfangsphase: Leverkusens Kapitän Robert Andrich traf nach einem Einwurf in den Sechzehner statt den Ball klar den Unterschenkel von Arnaud Kalimuendo, der deshalb nicht zum Abschluss kam und zu Boden ging, doch ein Elfmeterpfiff bleibt zunächst aus (5. Minute).
Nach minutenlangen Diskussionen mit dem VAR ging Schiedsrichter Robert Schröder schließlich raus an den Monitor, um sich die Szene noch einmal anzuschauen.
Aber auch nach Ansicht der Bilder blieb Schröder bei seiner Entscheidung und gab keinen Strafstoß, was nicht nur im Stadion für mächtig Verwirrung sorgte. Manche würden sogar sagen - klare Fehlentscheidung (8.)!
Und für die eigentlich gut gestarteten Frankfurter kam es im Anschluss knüppeldick. Erst traf Arthur nach feiner Hackenablage von Grimaldo zum 1:0 (26.), dann erhöhte Malik Tillman für die Gäste auf 2:0 (33.).
Die Adlerträger agierten danach abermals völlig verunsichert und hatten bis zur Pause keine adäquaten Antworten parat. Es blieb dementsprechend vorerst beim 2:0 für die Bayer-Elf.
Eintracht Frankfurt dreht gegen Bayer Leverkusen im zweiten Durchgang auf
Kurz nach Wiederbeginn plötzlich der Anschlusstreffer für die SGE. Kapitän Koch nahm eine Hereingabe von Amenda erst volley, Bayer-Keeper Blaswich hielt, doch Koch setzte nach und drückte den Abpraller über die Linie - nur noch 1:2 (50.)!
Die Hessen waren nun angezündet, stürmten munter drauflos und standen kurz vor dem Ausgleich.
Mitten in der Frankfurter Drangphase entschloss sich Skhiri dann allerdings die Partie zugunsten der Werkself zu entscheiden. Innerhalb von zwei Minuten holte er Arthur (68.) an der Seitenlinie sowie Kofane (70.) im Mittelkreis völlig unnötig von den Beinen und kassierte dafür zunächst Gelb, dann Gelb-Rot.
Die Frankfurter Angriffsbemühungen verflachten infolge der Unterzahl merklich, Leverkusen fuhr indes in der Nachspielzeit noch einen erfolgreichen Konter, bei dem Aleix Garcia zum 1:3-Endstand traf (90. +3). Eine unnötige Pleite für die SGE, die die Mannschaft aufgrund der Umstände sicher noch lange ärgern wird - auch im Hinblick auf die europäischen Plätze.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)
Eintracht Frankfurt: Santos - Amenda, R. Koch, Theate - Kristensen, Skhiri, Larsson (57. Höjlund), Brown (84. Bahoya) - Doan (69. Amaimouni-Echghouyab), M. Götze (69. Knauff) - Kalimuendo
Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Arthur, Fernandez (64. Palacios), García, Grimaldo - M. Tillman (82. Poku), Terrier (64. Jo. Hofmann) - Kofane (72. Schick)
Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)
Zuschauer: 59.000
Tore: 0:1 Arthur (26.), 0:2 M. Tillman (33.), 1:2 R. Koch (50.), 1:3 García (90.+3)
Gelbe Karten: Kristensen (3) / Grimaldo (5)
Gelb-Rote Karten: Skhiri (71./wiederholtes Foulspiel) / -
Titelfoto: Marc Schüler/dpa