Bittere Diagnose für die Eintracht: Can Uzun fällt bis auf Weiteres aus

Frankfurt am Main - Eine Diagnose, die schmerzt! Eintracht Frankfurt muss vorerst ohne Can Uzun (19) auskommen.

SGE-Shootingstar Can Uzun (19) fällt mit einer Muskelverletzung erst einmal aus. © Arne Dedert/dpa

Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich beim Auswärts-Remis gegen den 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus, wie der Verein am Sonntag meldete.

Uzun musste die Begegnung am Samstag bereits nach 25 Minuten abbrechen.

Laut Klub-Mitteilung wird der türkische Nationalspieler damit auch die Champions-League-Partie beim SSC Neapel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) verpassen.