Bittere Diagnose für die Eintracht: Can Uzun fällt bis auf Weiteres aus
Frankfurt am Main - Eine Diagnose, die schmerzt! Eintracht Frankfurt muss vorerst ohne Can Uzun (19) auskommen.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich beim Auswärts-Remis gegen den 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus, wie der Verein am Sonntag meldete.
Uzun musste die Begegnung am Samstag bereits nach 25 Minuten abbrechen.
Laut Klub-Mitteilung wird der türkische Nationalspieler damit auch die Champions-League-Partie beim SSC Neapel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) verpassen.
Der talentierte Jungprofi kämpfte bereits in den vergangenen Wochen immer wieder mit muskulären Problemen. Ein genauer Zeitrahmen für seine Rückkehr steht derzeit nicht fest.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa