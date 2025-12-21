Neuer Sechser für die Eintracht? Frankfurt soll an Norwegen-Toptalent dran sein
Frankfurt am Main - Wird Eintracht Frankfurt bei der Suche nach einer Verstärkung im zentralen defensiven Mittelfeld in der norwegischen Eliteserie fündig?
Wie Transferexperte Ekrem Konur über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilt, sollen die Hessen in das Werben um Jens Hjertø-Dahl (20) von Tromsø IL eingestiegen sein.
Der sechsfache U20-Nationalspieler gilt als eines der größten Talente Norwegens und würde perfekt in das Suchprofil der Eintracht passen. Der 1,96 Meter große Spieler ist zweikampfstark, technisch versiert und zeichnet sich durch gute Übersicht aus.
Einen kompletten Spieler erhielten die Adlerträger mit dem 20-Jährigen zwar nicht, aber einen, dem großes Entwicklungspotenzial nachgesagt wird.
Die anvisierte sofortige Alternative auf der Sechs wäre der Norweger wohl nicht gleich, könnte aber perspektivisch in die Fußstapfen von Hugo Larsson (21) treten, sollte dieser der nächste dicke Millionen-Transfer der SGE werden.
Für Jens Hjertø-Dahl müsste Eintracht Frankfurt wohl zweistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen
Hjertø-Dahl stammt aus der Jugend von Tromsø IL, wechselte zur Spielzeit 2023 zu den Profis und entwickelte sich dort schnell zum Stammspieler. Beim Dritten der Ende November abgeschlossenen Saison ist der 20-Jährige seit zwei Jahren gesetzt, absolvierte 2025 wettbewerbsübergreifend 35 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Tore und sieben Assists gelangen.
Im vergangenen Jahr konnte Hjertø-Dahl so seinen Marktwert laut "Transfermarkt.de" von drei auf mittlerweile für einen Spieler aus der norwegischen Liga sehr ordentliche sieben Millionen Euro steigern.
Da der Mittelfeldspieler bei Tromsø noch einen Vertrag bis Ende 2027 besitzt, wird wohl eine sich im zweistelligen Millionenbereich befindliche Ablösesumme fällig werden.
Zudem soll es laut Ekrem Konur namhafte Konkurrenz geben. Neben dem FC Bologna, Real Sociedad und den Glasgow Rangers sollen aus der Premier League auch Leeds United, Sunderland AFC, Brighton & Hove Albion sowie Bournemouth Hjertø-Dahl auf dem Schirm haben.
Titelfoto: IMAGO/NTB