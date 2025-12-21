Neuer Sechser für die Eintracht? Frankfurt soll an Norwegen-Toptalent dran sein

Frankfurt am Main - Wird Eintracht Frankfurt bei der Suche nach einer Verstärkung im zentralen defensiven Mittelfeld in der norwegischen Eliteserie fündig?

Jens Hjertø-Dahl (r.) ist seit zwei Jahren absoluter Leistungsträger bei Tromsø IL, dem Dritten der Ende November abgeschlossenen Saison der norwegischen Eliteserie. © IMAGO/NTB

Wie Transferexperte Ekrem Konur über den Kurznachrichtendienst "X" mitteilt, sollen die Hessen in das Werben um Jens Hjertø-Dahl (20) von Tromsø IL eingestiegen sein.

Der sechsfache U20-Nationalspieler gilt als eines der größten Talente Norwegens und würde perfekt in das Suchprofil der Eintracht passen. Der 1,96 Meter große Spieler ist zweikampfstark, technisch versiert und zeichnet sich durch gute Übersicht aus.

Einen kompletten Spieler erhielten die Adlerträger mit dem 20-Jährigen zwar nicht, aber einen, dem großes Entwicklungspotenzial nachgesagt wird.

Die anvisierte sofortige Alternative auf der Sechs wäre der Norweger wohl nicht gleich, könnte aber perspektivisch in die Fußstapfen von Hugo Larsson (21) treten, sollte dieser der nächste dicke Millionen-Transfer der SGE werden.