Neuer Stürmer im Fokus: Holt Eintracht Frankfurt La-Liga-Shootingstar Karl Etta Eyong?
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt will sich in der jetzt anstehenden Transferperiode mit mindestens einem neuen Stürmer verstärken. Nachdem sich die Wechsel von Newcastles William Osula (22) und Elversberg-Star Younes Ebnoutalib (22) doch schwieriger gestalten als gedacht, ist nun ein neuer Name in der Gerüchteküche aufgetaucht.
Dabei soll es sich nach Angaben der "Bild" um den ebenfalls 22-jährigen Karl Etta Eyong von La-Liga-Schlusslicht UD Levante handeln.
Der sprint- und abschlussstarke Mittelstürmer hat in dieser Saison einen Riesensprung gemacht, auch wenn seine rasante Entwicklung beim Aufsteiger aus Valencia zuletzt ins Stocken geraten ist.
Etta Eyong war 2024 von Cadiz in die zweite Mannschaft des FC Villarreal gewechselt, wo er in der spanischen 3. Liga für Furore sorgte. So gelangen ihm in seinen 30 Einsätzen für Villarreal B stolze 19 Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor.
Folglich wechselte er in die erste Mannschaft, von wo er dann allerdings am Anfang der bereits laufenden Saison für eine Ablöse von gerade mal drei Millionen Euro an UD Levante transferiert wurde.
Nach einem Treffer, den er bereits für Villarreal erzielt hatte, legte er bis zum 10. Spieltag fünf weitere für Levante nach.
Für Karl Etta Eyong müsste Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche tief in die Tasche greifen
Dann gerieten Etta Eyong und das ganze Team aus dem Südosten Spaniens in eine Ergebniskrise mit fünf verlorenen Spielen in Folge - ohne eine Torbeteiligung von Etta Eyong.
Erst am vergangenen Samstag gab es beim 1:1 gegen Real Sociedad wieder einen Punktgewinn. Allerdings weilte da der 22-Jährige bereits mit der Nationalmannschaft Kameruns beim Afrika-Cup in Marokko.
Und das bedeutet wiederum für die Eintracht, dass der Spieler im Falle eines Transfers je nach Abschneiden von Kamerun bis zu fünf Pflichtspiele lang fehlen würde.
Zudem würde für Etta Eyong eine hohe Ablösesumme fällig werden. Laut "Transfermarkt.de" hat sich sein Marktwert nämlich von fünf Millionen zu Beginn der Spielzeit auf mittlerweile 20 Millionen Euro gesteigert.
Da der 22-Jährige noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, wird Levante den Spieler keinesfalls für weniger Geld ziehen lassen.
Titelfoto: Albero Saiz/AP/dpa