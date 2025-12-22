Neuer Stürmer im Fokus: Holt Eintracht Frankfurt La-Liga-Shootingstar Karl Etta Eyong?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt will sich in der jetzt anstehenden Transferperiode mit mindestens einem neuen Stürmer verstärken. Nachdem sich die Wechsel von Newcastles William Osula (22) und Elversberg-Star Younes Ebnoutalib (22) doch schwieriger gestalten als gedacht, ist nun ein neuer Name in der Gerüchteküche aufgetaucht.

Karl Etta Eyong (22) legte bei UD Levante einen ganz starken Saisonbeginn hin. © Albero Saiz/AP/dpa

Dabei soll es sich nach Angaben der "Bild" um den ebenfalls 22-jährigen Karl Etta Eyong von La-Liga-Schlusslicht UD Levante handeln.

Der sprint- und abschlussstarke Mittelstürmer hat in dieser Saison einen Riesensprung gemacht, auch wenn seine rasante Entwicklung beim Aufsteiger aus Valencia zuletzt ins Stocken geraten ist.

Etta Eyong war 2024 von Cadiz in die zweite Mannschaft des FC Villarreal gewechselt, wo er in der spanischen 3. Liga für Furore sorgte. So gelangen ihm in seinen 30 Einsätzen für Villarreal B stolze 19 Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor.

Folglich wechselte er in die erste Mannschaft, von wo er dann allerdings am Anfang der bereits laufenden Saison für eine Ablöse von gerade mal drei Millionen Euro an UD Levante transferiert wurde.

Nach einem Treffer, den er bereits für Villarreal erzielt hatte, legte er bis zum 10. Spieltag fünf weitere für Levante nach.