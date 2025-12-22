Neuer Stürmer im Fokus: Holt Eintracht Frankfurt La-Liga-Shootingstar Karl Etta Eyong?

Eintracht Frankfurt ist auf Stürmersuche und die Gerüchteküche brodelt weiterhin heftig. Werden die Hessen jetzt in La Liga bei UD Levante fündig?

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt will sich in der jetzt anstehenden Transferperiode mit mindestens einem neuen Stürmer verstärken. Nachdem sich die Wechsel von Newcastles William Osula (22) und Elversberg-Star Younes Ebnoutalib (22) doch schwieriger gestalten als gedacht, ist nun ein neuer Name in der Gerüchteküche aufgetaucht.

Karl Etta Eyong (22) legte bei UD Levante einen ganz starken Saisonbeginn hin.
Karl Etta Eyong (22) legte bei UD Levante einen ganz starken Saisonbeginn hin.  © Albero Saiz/AP/dpa

Dabei soll es sich nach Angaben der "Bild" um den ebenfalls 22-jährigen Karl Etta Eyong von La-Liga-Schlusslicht UD Levante handeln.

Der sprint- und abschlussstarke Mittelstürmer hat in dieser Saison einen Riesensprung gemacht, auch wenn seine rasante Entwicklung beim Aufsteiger aus Valencia zuletzt ins Stocken geraten ist.

Etta Eyong war 2024 von Cadiz in die zweite Mannschaft des FC Villarreal gewechselt, wo er in der spanischen 3. Liga für Furore sorgte. So gelangen ihm in seinen 30 Einsätzen für Villarreal B stolze 19 Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor.

Nach Verletzung: Kann Frankfurts Robin Koch gegen den HSV auflaufen?
Eintracht Frankfurt Nach Verletzung: Kann Frankfurts Robin Koch gegen den HSV auflaufen?

Folglich wechselte er in die erste Mannschaft, von wo er dann allerdings am Anfang der bereits laufenden Saison für eine Ablöse von gerade mal drei Millionen Euro an UD Levante transferiert wurde.

Nach einem Treffer, den er bereits für Villarreal erzielt hatte, legte er bis zum 10. Spieltag fünf weitere für Levante nach.

Für Karl Etta Eyong müsste Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche tief in die Tasche greifen

Für den Nationalspieler Kameruns würde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45) wohl über 20 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen.
Für den Nationalspieler Kameruns würde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45) wohl über 20 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen.  © Marc Schüler/dpa

Dann gerieten Etta Eyong und das ganze Team aus dem Südosten Spaniens in eine Ergebniskrise mit fünf verlorenen Spielen in Folge - ohne eine Torbeteiligung von Etta Eyong.

Erst am vergangenen Samstag gab es beim 1:1 gegen Real Sociedad wieder einen Punktgewinn. Allerdings weilte da der 22-Jährige bereits mit der Nationalmannschaft Kameruns beim Afrika-Cup in Marokko.

Und das bedeutet wiederum für die Eintracht, dass der Spieler im Falle eines Transfers je nach Abschneiden von Kamerun bis zu fünf Pflichtspiele lang fehlen würde.

Neuer Sechser für die Eintracht? Frankfurt soll an Norwegen-Talent dran sein
Eintracht Frankfurt Neuer Sechser für die Eintracht? Frankfurt soll an Norwegen-Talent dran sein

Zudem würde für Etta Eyong eine hohe Ablösesumme fällig werden. Laut "Transfermarkt.de" hat sich sein Marktwert nämlich von fünf Millionen zu Beginn der Spielzeit auf mittlerweile 20 Millionen Euro gesteigert.

Da der 22-Jährige noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, wird Levante den Spieler keinesfalls für weniger Geld ziehen lassen.

Titelfoto: Albero Saiz/AP/dpa

Mehr zum Thema Eintracht Frankfurt: