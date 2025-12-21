"Schreckmoment": So geht's Frankfurts Kristensen nach heftigem Zusammenprall

Frankfurt am Main/Hamburg - Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt hat nach dem heftigen Zusammenprall zwischen seinem Profi Rasmus Kristensen (28) und Miro Muheim (27) vom HSV Entwarnung gegeben.

HSV-Spieler Luka Vuskovic kümmert sich um den sichtlich benommenen Rasmus Kristensen. © Christian Charisius/dpa

"Es geht ihm gut", sagte der 45-Jährige nach dem 1:1 (1:1) beider Clubs in der Fußball-Bundesliga. Toppmöller sprach jedoch von einem Schreckmoment.

Der schwere Zusammenprall Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für bange Sekunden im ausverkauften Volksparkstadion.

HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (18) half dem benommen am Boden liegenden Kristensen. Beide Profis standen danach wieder auf.

Toppmöller sprach ein Kompliment Richtung Vuskovic aus, der die Situation schnell erkannt und gut reagiert habe.

Kristensen hatte auch leichte Probleme mit den Adduktoren, weswegen er einige Minuten nach dem Zusammenprall ausgewechselt worden sei.