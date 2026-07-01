Transfer-Karussell in Defensive: Eintracht mischt offenbar bei spannendem Abwehr-Talent mit

Frankfurt am Main - In der Defensive wird es bei Eintracht Frankfurt in diesem Sommer eng. Nach den feststehenden und teils kurz bevorstehenden Abgängen ist klar: Die Hessen müssen hinten nachlegen. Nun taucht ein neuer Name auf, der sportlich durchaus ins Beuteschema von Markus Krösche (45) passen würde.

Nobel Mendy (21, r.) muss sich im spanischen Liga-Alltag unter anderem mit Superstar Kylian Mbappé (27) messen. © Thomas COEX/AFP

Nach Informationen des italienischen Transferexperten Matteo Moretto soll die SGE zu den Klubs gehören, die sich mit Nobel Mendy (21) von Rayo Vallecano beschäftigen.

Demnach seien gleich drei Vereine ins Rennen um Mendy eingestiegen: Eintracht Frankfurt, Celtic Glasgow und der VfB Stuttgart.

Mendy ist 21 Jahre alt, stammt aus dem Senegal und steht seit diesem Sommer fest bei Rayo Vallecano unter Vertrag. Zuvor war der 1,87 Meter große Linksfuß von Betis Sevilla an Rayo ausgeliehen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 28 Pflichtspiele für den Klub aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas.

Der Vertrag des gelernten Innenverteidigers bei den Spaniern läuft bis 2030, sein Marktwert wird (laut "transfermarkt.de") aktuell auf etwa 7,5 Millionen Euro taxiert. Eine mögliche Ablösesumme wird sich also eher im Bereich zehn Millionen aufwärts bewegen.

Dabei bringt der Youngster durchaus Eigenschaften mit, die am Main zukünftig gefragt sein dürften: Größe, Athletik, Zweikampfstärke und enormes Entwicklungspotenzial.