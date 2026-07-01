Transfer-Karussell in Defensive: Eintracht mischt offenbar bei spannendem Abwehr-Talent mit
Frankfurt am Main - In der Defensive wird es bei Eintracht Frankfurt in diesem Sommer eng. Nach den feststehenden und teils kurz bevorstehenden Abgängen ist klar: Die Hessen müssen hinten nachlegen. Nun taucht ein neuer Name auf, der sportlich durchaus ins Beuteschema von Markus Krösche (45) passen würde.
Nach Informationen des italienischen Transferexperten Matteo Moretto soll die SGE zu den Klubs gehören, die sich mit Nobel Mendy (21) von Rayo Vallecano beschäftigen.
Demnach seien gleich drei Vereine ins Rennen um Mendy eingestiegen: Eintracht Frankfurt, Celtic Glasgow und der VfB Stuttgart.
Mendy ist 21 Jahre alt, stammt aus dem Senegal und steht seit diesem Sommer fest bei Rayo Vallecano unter Vertrag. Zuvor war der 1,87 Meter große Linksfuß von Betis Sevilla an Rayo ausgeliehen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 28 Pflichtspiele für den Klub aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas.
Der Vertrag des gelernten Innenverteidigers bei den Spaniern läuft bis 2030, sein Marktwert wird (laut "transfermarkt.de") aktuell auf etwa 7,5 Millionen Euro taxiert. Eine mögliche Ablösesumme wird sich also eher im Bereich zehn Millionen aufwärts bewegen.
Dabei bringt der Youngster durchaus Eigenschaften mit, die am Main zukünftig gefragt sein dürften: Größe, Athletik, Zweikampfstärke und enormes Entwicklungspotenzial.
Eintracht Frankfurt muss Defensiv-Abgänge kompensieren
Dass die Frankfurter in der Abwehr aktiv werden müssen, liegt auf der Hand. Rasmus Kristensen (28) hat die Eintracht inzwischen offiziell verlassen und ist zurück in seine dänische Heimat zum FC Midtjylland gewechselt. Zudem stehen die Abgänge von Nathaniel Brown (23) zum FC Bayern München und von Aurèle Amenda (22) zum Premier-League-Aufsteiger Coventry City unmittelbar bevor.
Ob aus dem Interesse am Ende ein konkreter Transfer wird, bleibt auch aufgrund der großen Konkurrenz abzuwarten. Klar ist aber: Die Defensive gehört zu den größten Baustellen im SGE-Kader. Und Nobel Mendy wäre ein Spieler, der zumindest die Innenverteidiger-Lücke schließen könnte.
Titelfoto: Thomas COEX/AFP