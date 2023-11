Chancenflut und zwei Abwehr-Böcke: Eintracht verliert unglücklich gegen Saloniki

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt schlägt sich selbst: Durch zwei Abwehrpatzer verlieren die Hessen in der Conference League unglücklich gegen PAOK Saloniki mit 1:2 (0:0).

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff gab es eine erste Hiobsbotschaft für die Hessen: Ohne direkte Einwirkung eines Gegners fasste sich Skhiri nach einem langen Schritt an den Oberschenkel und musste kurz darauf den Platz verlassen. Für ihn kam Kristijan Jakic (55.).

Die Adlerträger hatten mittlerweile das Geschehen auf dem Platz weitgehend im Griff und Marmoush den Führungstreffer vor Augen, als ihm das Spielgerät eher zufällig am Fünfer vor die Füße fiel und er im Fallen abzog, aber in Kotarski seinen Meister fand (32.). So ging die eher mäßige Begegnung torlos in die Pause.

Zu Beginn des Spiels war erst einmal recht wenig auf beiden Seiten passiert. Glück hatten die Gäste, als Keeper Kotarski bei einer scharfen Hereingabe von rechts das Leder durch die Arme rutschte, Vieirinha aber schneller als der frei stehende Hugo Larrson reagierte und den Ball in höchster Not ins Aus klären konnte (22.). Auf der anderen Seite verhinderte Kevin Trapp mit einer famosen Fußabwehr gegen Thomas Murg den Rückstand (29.).

Damit kann die Eintracht nun nicht mehr Gruppensieger werden. Trotz einer vor allem in der zweiten Halbzeit ansprechenden Leistung waren es vor allem die schlechte Chancenverwertung und zwei Patzer in der Abwehr, die dem Bundesligisten die Punkte kosteten.

Aber es war Saloniki, das erneut in Führung ging: Trapp ließ einen Schuss vom Strafraumrand unglücklich nach vorne abprallen, Andrija Zivkovic reagierte am schnellsten und verwandelte zum 1:2 (73.).

Dann strich ein Schuss von Junior Dina Ebimbe denkbar knapp am langen Pfosten vorbei (63.). Auf einmal war Musik in der Partie!

Jetzt warf die SGE alles nach vorne und erspielte sich gute Möglichkeiten, scheiterte aber letztendlich an der schwachen Chancenverwertung. Die größte hatte Marmoush in der 85. Minute, als er den Ball aus fünf Metern über das Tor in den Frankfurter Nachthimmel drosch.



In der Nachspielzeit flog dann auch noch Jakic mit Gelb-Rot vom Platz.

Als Nächstes steht für die Eintracht am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, DAZN) in der Bundesliga die Auswärtspartie beim FC Augsburg an.