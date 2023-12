Conference League: Kein einfaches Los für Eintracht Frankfurt in den Play-offs

Frankfurt am Main/Nyon - Union Saint-Gilloise ist der Gegner von Eintracht Frankfurt in den Play-offs der Conference League .

Die Play-offs in der Conference League wurden am heutigen Montag in Nyon in der Schweiz ausgelost. © Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Zwar hätte den Hessen auch ein Hammerlos wie Ajax Amsterdam blühen können, der Ex-Klub von Leverkusens Star-Stürmer Victor Boniface (22) darf aber auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden.

Zurzeit führt Saint-Gilloise die belgische Liga klar an. Und in der vergangenen Saison kegelten die Belgier Union Berlin aus der Europa League, ehe sie im Viertelfinale an Bayer 04 Leverkusen scheiterten.

In der aktuellen EL-Saison musste sich Saint-Gilloise in der Gruppe E hinter dem FC Liverpool und Toulouse mit Rang drei zufriedengeben, konnte aber die Engländer immerhin im letzten Gruppenspiel mit 2:1 besiegen.